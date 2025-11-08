Romagna: la prima Wellness Valley al mondo.

I dati del Wellness Valley Report 2025 mettono in luce che la Romagna si posiziona ben al di sopra della media nazionale in tutti i parametri legati al benessere e alla qualità della vita

In Romagna il 57,4% della popolazione è attiva rispetto alla media italiana del 49,2%

La percentuale di adulti sedentari è il 14,9% rispetto al 27,2% della media nazionale

La percentuale di over 65 a rischio disabilità a causa delle malattie croniche in Romagna è del 8,3% rispetto alla media italiana del 15,9%.

Gli over 60 con diabete sono il 14,4% comparato al 19,6% sul territorio nazionale

In Romagna il 17,6% dei giovani (11-17 anni) è sovrappeso contro il 22,6% a livello nazionale

Il settore Wellness in Romagna nel periodo 2011-2023 ha registrato una crescita economica del 68% e oggi pesa quasi 2 miliardi di euro

A livello internazionale i temi legati alla salute e alla prevenzione sono sempre più centrali e vi è consenso unanime sul fatto che gli stili di vita rappresentino il fattore determinante per il benessere individuale e per prevenire le malattie croniche non trasmissibili, prima causa di morte al mondo. La combinazione fra progressivo invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie causate dagli scorretti stili di vita, rischia di rendere i sistemi sanitari insostenibili dal punto di vista economico e sociale. Per questo tutti gli stakeholder globali si stanno interrogando su come trasformare gli attuali sistemi sanitari basati esclusivamente sulla cura delle malattie (sick-care) in sistemi basati anche sulla prevenzione delle stesse, quando le persone sono ancora in salute (health-care).

In tale contesto la Wellness Valley – iniziativa nata nel 2003 da una intuizione di Nerio Alessandri e promossa negli anni da Wellness Foundation – si sta dimostrando un progetto lungimirante, con impatti tangibili sulla salute della popolazione e sullo sviluppo delle attività economiche legate al wellness ed alla qualità della vita. La Wellness Valley nel corso degli anni ha coinvolto oltre 350 stakeholder locali – le Amministrazioni Pubbliche, la scuola, l’università, il sistema sanitario, gli operatori del fitness, le aziende e il settore turistico – per fare della Romagna il primo distretto del wellness al mondo. A distanza di oltre 20 anni, è una realtà consolidata riconosciuta anche a livello internazionale – presentata come best practice internazionale al World Economic Forum di Davos – come primo esempio di ecosistema del Wellness, un modello sociale e culturale che mette al centro la salute delle persone, enfatizzando l’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita.

Wellness Valley Report 2025 – I dati

Il Wellness Valley Report è elaborato dall’ Osservatorio per lo studio della Wellness Valley, organismo indipendente composto da Regione Emilia-Romagna, l’Università di Bologna, Wellness Foundation, Unioncamere e APT Emilia-Romagna, Osservatorio Turistico Regionale, ART-ER, Ordini dei Medici della Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, CONI Emilia-Romagna, Clust-ER Health e Lepida Spa.

Di seguito i principali dati che mettono in luce che la popolazione romagnola è decisamente più attiva ed in salute della media nazionale.

Salute e stile di vita della popolazione

Wellness Valley Media Italia Popolazione Attiva secondo linee Guida Organizzazione Mondiale della Sanità 57,4% 49,2% Popolazione Sedentaria 14,9% 27,2% Eccesso Ponderale nei giovani (11-15 anni) 17,6% 22,6% Over 65 con diabete 14,4% 19,6% Over 65 a rischio disabilità a causa di malattie croniche 8,3% 15,9% Over 65 con patologie croniche 51,3% 57,3% Over 65 in stato di buona salute percepita 52,1% 45,0% Benessere Mentale – over 65 a rischio di isolamento sociale 8,5% 13,9%

Economia

Per quanto riguarda l’economia, il settore del Wellness in Romagna ha registrato un tasso di crescita stabilmente positivo. La Romagna mantiene il primato dell’industria del wellness, un comparto sempre più robusto che contribuisce per il 3,8% alla produzione della ricchezza economica contro la quota del 2% in Italia e assorbe il 3,4% della forza lavoro, percentuale più che doppia rispetto al dato nazionale (1,6%).

Il fatturato aggregato delle attività economiche legate al wellness sfiora i 2 miliardi di Euro, una crescita pari al +68% rispetto al 2011. Inoltre, nel triennio 2021-2024, il wellness ha registrato crescite superiori rispetto agli altri settori economici: il numero di imprese del settore wellness in Romagna è aumentato del 26%, mentre il numero totale delle imprese è calato del 5,6%.