Marketing – Bwin nuovo “principal partner” del Paris FC (Ligue2)

Il Paris FC (secondo, in questa stagione, nel campionato di Ligue2) ha annunciato l’ingresso di Bwin, marchio del settore delle scommesse sportive e del poker online, come “partner principale” del club transalpino (operazione guidata dall’agenzia di sports-marketing SportFive). L’accordo rappresenta un traguardo per il Paris FC, che si unisce a brand del calibro di Renault, Adidas e Red Bull (puntando a consolidare la propria presenza nel panorama calcistico francese e internazionale).

Presente in Francia dal 2010, Bwin è uno dei principali operatori nel mercato delle scommesse online. Fondato nel 1997 fa parte del gruppo Entain (colosso mondiale nel settore del gaming) offre una gamma di servizi, tra cui scommesse su oltre 100 discipline sportive, poker online e streaming di eventi sportivi internazionali.