NENT SI ASSICURA I DIRITTI DELLA PREMIER LEAGUE IN ALTRI CINQUE PAESI

(di Lorenzo Di Nubila) – Nordic Entertainment Group (NENT Group), società di media e intrattenimento pan-nordica con sede a Stoccolma, ha ampliato la sua copertura della Premier League a più mercati dopo aver firmato un nuovo accordo per trasmettere la massima serie di calcio inglese in Olanda, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

L’accordo di sei stagioni, che va dal 2022 al 2028, vedrà l’emittente scandinava mostrare in diretta ed esclusiva le partite attraverso il suo servizio di streaming Viaplay.Con ciò, NENT ora detiene i diritti esclusivi per la Premier League in nove paesi europei. Per ogni stagione e per tutta la durata dell’accordo, Viaplay mostrerà 380 partite in diretta della Premier League in ciascuno dei mercati, oltre ad una programmazione aggiuntiva.

“Questo è un passo significativo nel percorso di espansione di Viaplay”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di NENT Group Anders Jensen. “Il nostro approccio a lungo termine, basato sullo streaming, combinato con una prospettiva multi-mercato, ci consente di essere un concorrente molto forte. La Premier League è senza dubbio il gioiello della corona tra le proprietà sportive e non vediamo l’ora di estendere la nostra partnership di successo a lungo termine a nove paesi con questo accordo rivoluzionario”.

Viaplay dovrebbe essere lanciato in Polonia il 3 agosto, mentre debutterà nei Paesi Bassi nel primo trimestre del 2022. Oltre alla Premier League, il suo portfolio di diritti comprende anche altre importanti proprietà calcistiche europee, tra cui la Bundesliga e la Uefa Europa League.