LA PREMIER LEAGUE DIVENTA PPV A SINGAPORE TRAMITE LIVENOW

(di Lorenzo Di Nubila) – La English Premier League avrà un nuovo modello di distribuzione della trasmissione in diretta a Singapore, con la piattaforma di streaming LiveNow di Aser Ventures per offrire pass per partite singole per la stagione 2021/22.

In base a un accordo di sublicenza con la società di telecomunicazioni locale Singtel, LiveNow fornirà pass pay-per-view (PPV) per un incontro della massima serie di calcio inglese ogni settimana. Gli utenti di LiveNow avranno, dunque, anche l’opportunità di seguire le partite in diretta su più dispositivi e avere accesso alle funzionalità “guarda insieme”.