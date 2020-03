Nasce nello sport l’iniziativa social #ioTifoItalia

Un’iniziativa nata dal basso, da un’idea condivisa sui social e rimbalzata subito su migliaia di telefoninini. Tanti azzurri dell’atletica, ma anche persone comuni, ieri sera hanno iniziato a modificare la propria foto profilo sui social, aggiungendo un tricolore e la frase “Io tifo Italia” (per aderire basta cliccare qui: bit.ly/TifoItalia #ioTifoItalia).

Un’idea virale nata da uno scambio tra Fabio Pagliara, Segretario Generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, e Federico Serra di Sportcity.

“L’iniziativa di Runcard e Sportcity è nata insieme all’amico Federico Serra. Abbiamo voluto lanciare un segnale di speranza, mettere a disposizione di tutti un piccolo gesto per dimostrare che lo sport italiano, in questo momenti di emergenza del paese, sa essere unito…Gli atleti spesso hanno la grande fortuna di essere spinti dal calore e dall’entusiasmo dei tifosi e dei sostenitori; ecco, in questi giorni difficili sono gli atleti che tifano per gli italiani e per l’Italia. Sono piccoli gesti, ne siamo consapevoli, che però possono essere utili per sentire il senso di appartenenza a una comunità, e perché l’isolamento fisico non diventi solitudine. Resistiamo insieme, affinché l’Italia si riprenda presto da un’emergenza che oggi è sanitaria, e che domani sarà di tenuta del sistema economico”.