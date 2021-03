Nasce il MOWA, primo museo dello sport virtuale al mondo

Le mostre del MOWA presentano atleti-campioni del calibro di Jesse Owens, Fanny Blankers-Koen, Paavo Nurmi, Carl Lewis e Usain Bolt . Interessante è che oggetti come scarpe, abbigliamento e attrezzatura (fotografati 36 volte ciascuno, in modo che ogni dettaglio, comprese macchie e graffi), possa essere visto dai visitatori che ruotano o ingrandiscono gli oggetti.

MOWA è stato progettato per sembrare un vero edificio, completo di segnali di uscita, allarmi antincendio e suoni ambientali. L’esperienza include più di 60 mostre e 400 elementi di contenuti di supporto in onore degli atleti di più di 30 paesi in tutte e sei le aree continentali. I visitatori arrivano in una grande sala di ricevimento r(icca di mostre storiche) e vengono accolti dai nuovi acquisti di Herb Elliott (canotta olimpica del 1960 e numero dai suoi 1.500 metri vincitori di medaglia d’oro) e Grete Waitz (scarpe da corsa al culmine della sua carriera di pioniere nella corsa femminile). Lo spazio successivo è il “Tunnel delle Origini”, un viaggio di 3mila anni (dall’antichità ai tempi moderni).

L’ultimo spazio è la Sala Collezioni dei Campionati del Mondo di Atletica leggera, che si concentra sulle 17 edizioni dei campionati del mondo. Altre due sale apriranno entro la fine dell’anno. A partire dal 2 luglio, la sala olimpica mostrerà i migliori artisti dei Giochi in tempo per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Quest’autunno una sala aggiuntiva celebrerà gli artisti di eventi indoor, cross country, corsa su strada e marcia. “Negli ultimi tre anni abbiamo assemblato la più grande collezione di atletica leggera del mondo che continua a crescere”, ha affermato Chris Turner, direttore del Dipartimento del patrimonio mondiale di atletica leggera. Presto anche un negozio di souvenir venduti tramite una piattaforma e-commerce.