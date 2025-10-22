Nasce Eterna Amistad, la terza maglia del Torino FC in un ideale viaggio oltre i confini con il River Plate.

Da un’idea del Torino Football Club e del Club Atlético River Plate, è nata la terza maglia per la stagione 2025/26, un tributo all’eterna amicizia con il popolare club argentino, nata anche nel dolore della tragedia del 4 maggio e divenuta, nel tempo, una fratellanza che va oltre il campo e oltre i confini nazionali.

La nuova maglia prodotta da Joma racconta la storia dell’amicizia tra Torino e River Plate attraverso i suoi dettagli. La banda obliqua nera che attraversa la maglia grigio antracite richiama la celebre fascia rossa del club argentino, mentre sul retro del colletto spicca il motto che ne celebra il legame: “ETERNA AMISTAD“. Al centro compare lo stemma del River Plate con il toro rampante incastonato al suo interno, simbolo dell’unione tra i due club. Il grigio antracite, tonalità principale del kit, è uno dei colori maggiormente utilizzati dal River Plate per le terze maglie, mentre i dettagli bronzei delle patch in silicone aggiungono un tocco di eleganza e profondità. Come il bronzo, che resiste al tempo e mantiene intatta la sua luce, così il legame tra Torino e River continua a brillare, forte.

Nel video di presentazione, realizzato dal club in collaborazione con Simpol. the reactive agency, è messo in scena un ideale dialogo tra Torino e Buenos Aires, inserendo, le immagini della maglia, riprese delle due città e materiali d’archivio storici, in un racconto emozionale caratterizzato dalla presenza dal bronzo, elemento dominante del video. (fonte: Torino FC)