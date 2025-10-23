Le “dog coin” stanno tornando? Le migliori meme coin a tema canino da comprare ora

Le “dog coin” stanno tornando alla ribalta. Un’analisi su DOGE, WIF, MAXI e PepeNode in vista di una potenziale nuova “meme coin season” guidata dall’effetto Musk e dagli imminenti ETF su Dogecoin.

Per anni, le meme coin a tema canino come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) hanno dominato la cultura e le conversazioni nel mondo delle criptovalute, generando fortune per molti trader e innumerevoli imitatori.

Tuttavia, con la maturazione del mercato, l’attenzione si è gradualmente spostata verso nuove narrative – token ispirati a rane, gatti o intelligenza artificiale – mentre la volatilità ha eroso parte della fiducia in questi asset un tempo inarrestabili.

Ma il vento potrebbe stare cambiando di nuovo. Un rinnovato ottimismo generale, unito a un nuovo interesse (seppur ironico) di Elon Musk per il settore, infatti, sta riaccendendo le speculazioni: le “dog coin” potrebbero essere di nuovo pronte a guidare il prossimo grande rally del mercato crypto.

I catalizzatori della rinascita: l’effetto Musk e l’imminente ETF su Dogecoin

Diversi segnali suggeriscono che i progetti a tema canino stiano riguadagnando terreno. Nomi di spicco come Dogecoin, Shiba Inu e Floki hanno mostrato rinnovata energia, visti dagli investitori come indicatori precoci di un ritorno dell’entusiasmo retail. Ancora una volta, Elon Musk ha giocato un ruolo catalizzatore, seppur in modo inaspettato.

Un recente tweet generato dalla sua IA interna, Grok, ha ironicamente nominato Floki (FLOKI) come CEO di X (ex Twitter). Nonostante il tono scherzoso, l’impatto è stato immediato: il prezzo di FLOKI è schizzato di oltre il 30% in poche ore, interrompendo una lunga fase di stagnazione. Questo dimostra che, sebbene meno esplosiva rispetto al passato, l’influenza di Musk rimane ancora un fattore molto potente capace di condizionare il mercato.

A questo si aggiunge un catalizzatore istituzionale di portata storica: l’imminente e quasi certa approvazione del primo ETF spot su Dogecoin. L’ETF di 21Shares (ticker TDOG), infatti, è stato recentemente aggiunto all’elenco della DTCC e l’emittente ha aggiornato i documenti S-1, dettagliando la struttura del fondo (quotazione al Nasdaq, benchmark basato sull’indice CF Dogecoin-Dollar, custodia affidata a Coinbase Custody).

Gli analisti di Bloomberg Intelligence stimano le probabilità di approvazione al 99%, citando questi progressi procedurali. Se approvato, questo ETF aprirebbe le porte del mercato DOGE a un’ondata di capitale istituzionale, legittimando definitivamente una meme coin agli occhi della finanza tradizionale.

Le migliori meme coin da acquistare ora: progetti a tema con un potenziale di 100x

Con il ritorno dell’interesse per le “dog coin”, emergono anche nuove opportunità accanto ai nomi consolidati.

Maxi Doge ($MAXI): l’erede “degen” di Dogecoin

Tra la nuova generazione di token meme tema canino, Maxi Doge ($MAXI) si è rapidamente affermato come uno dei favoriti della community. Il suo branding, incentrato su una versione di DOGE muscolosa e iperattiva, cattura perfettamente lo spirito autoironico e aggressivo del mercato delle meme coin odierno.

Questa forte identità, unita a una community Telegram e X in rapida crescita (alimentata da concorsi e influencer), ha permesso al progetto di superare l’impressionante cifra di 3,7 milioni di dollari raccolti finora nella sua attuale prevendita. A differenza di DOGE, il tokn $MAXI vanta una tokenomics moderna (offerta fissa) e offre ricompense di staking (APY attuale dell’84%).

Al prezzo di 0,000264 dollari per token, la prevendita ufficiale di Maxi Doge attira trader alla ricerca della prossima gemma crypto da 100x, cavalcando la nostalgia per $DOGE ma con un’energia rinnovata e più aggressiva, come dimostrato anche da un recente acquisto massiccio da parte di una “balena” per quasi 700.000 dollari.

Dogwifhat ($WIF): la semplicità virale su Solana

Dogwifhat ($WIF) rimane un affascinante esempio di come un meme semplice possa raggiungere valutazioni significative (con oltre 500 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato).

Basato su Solana, il token WIF continua ad attrarre trader che scommettono sul ritorno della “Dogemania”. Il suo fascino risiede nell’assenza di roadmap complesse o pretese di utilità: prospera sulla pura energia memetica e sul magnetismo sociale.

Con il prezzo attuale intorno a 0,55 dollari e segnali tecnici di stabilizzazione, WIF è ben posizionato per beneficiare del rinnovato ottimismo, rappresentando una scommessa sulla semplicità e l’autenticità che spesso premiano nel mondo delle meme coin.

PepeNode ($PEPENODE): l’alternativa “mine-to-earn” a tema rana

Pur non essendo a tema canino, Pepenode ($PEPENODE) rappresenta un’alternativa interessante di meme coin moderna che prospera sulla stessa viralità comunitaria.

Si differenzia nettamente dalle altre crypto del suo settore grazie al suo originale modello “mine-to-earn”: un gioco in cui gli utenti costruiscono impianti di mining virtuali per guadagnare token PEPENODE e altre meme coin. Questo approccio interattivo, unito a una tokenomics deflazionistica (70% di burn sugli upgrade) e a ricompense di staking, gli conferisce una maggiore resilienza.

La prevendita ufficiale di PepeNode ha già raccolto quasi 2 milioni di dollari a un prezzo unitario di 0,0011094 dollari, dimostrando l’interesse per meme coin che offrono un coinvolgimento attivo della community.

Con il prossimo aumento di prezzo previsto a breve come stabilito dalla roadmap della ICO, PepeNode si candida a emergere tra i giganti storici delle meme coin.

