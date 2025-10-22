Marketing – Optima Italia nuovo premier sponsor del Como calcio.

Como 1907 ha annunciato una nuova partnership con Optima Italia, smart utility italiana in costante crescita e da oltre vent’anni impegnata nell’innovazione offrendo soluzioni integrate per la gestione dei consumi e delle telecomunicazioni, con offerte strutturate per semplificare la vita di privati e aziende.

Questo accordo sancisce l’ingresso ufficiale di Optima nel club BiancoBlu come Premier Sponsor e ha visto, nell’ultima giornata di campionato, la presenza dell’azienda in qualità di Match Day Partner della sfida contro la Juventus.

Il logo di Optima è visibile sui led a bordo campo durante le partite casalinghe di Serie A Enilive e Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, sul backdrop utilizzato per interviste e conferenze stampa, nonché sul retro delle maglie indossate durante il riscaldamento pre-partita.

La collaborazione tra il club Bianco Blu e Optima prevederà inoltre numerose attività digitali congiunte e iniziative esclusive dedicate ai tifosi, con l’obiettivo di creare un legame autentico e duraturo tra brand, club e community.