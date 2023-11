Nasce Cagliari.bet primo portale di gaming dedicato ai fan del club sardo

Da oggi online Cagliari.bet, sito di proprietà, creato e gestito dalla società “Sogno di Tolosa Ltd“, autorizzata dai Monopoli di Stato con licenza GAD-15455. Un’operazione di licensing che ha visto in primo piano proprio il club sardo, da quest’anno tornato nella massima serie del calcio tricolore.

“Siamo davvero felici di essere i primi in Italia a lanciare un prodotto di questo tipo che fa della sicurezza, dell’innovazione, del divertimento e della legalità i propri punti di forza – ha dichiarato ad Agimeg – Giuseppe Parrelli Shareholder della società Sogno di Tolosa Ltd – e colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff di Sogno di Tolosa Ltd, dalla comunicazione al marketing team, il reparto Tecnico-Informatico sino al reparto Amministrativo per la grande disponibilità e professionalità dimostrata in ogni momento”.

“Il nuovo sito online Cagliari.bet è un portale di gioco online che presenta il logo ed i colori del Cagliari Calcio con cui abbiamo stipulato un contratto di licenza d’uso dei marchi e colori sociali del Club e che Sogno di Tolosa ha sviluppato per gli appassionati dello Sport e del Casino Online. Cagliari.bet offre una vasta tipologia di scommesse e giochi di casinò, Carte, Bingo, Virtual Sports e molto altro con la quale potersi divertire in maniera sicura e trasparente. Inoltre – sottolinea Parrelli – offre tante ed esclusive promozioni dedicate proprio ai tifosi del Cagliari che potranno registrarsi comodamente da casa attraverso qualsiasi dispositivo collegato in rete”