Napoleongames.be sostiene in Belgio lo sport locale/nazionale ai tempi del Covid-19

(di Lorenzo Vulpis) – In Italia, dall’ottobre scorso, sono vietate le sponsorship e le pubblicità di marchi del betting (sulla base delle norme inserite nel “Decreto Dignità” fortemente voluto dai 5Stelle). Adesso c’è il rischio di una nuova tassazione (nella misura dell’1% sulla raccolta delle scommesse) per creare una dotazione economica da destinare al mondo dello sport. Ma negli altri paesi cosa sta succedendo? In Belgio (primo campionato di calcio ad aver annullato la stagione) ad esempio esistono le stesse tipologie restrittive come nel nostro paese? Ne abbiamo parlato con Francesco Postiglione – Ceo online Napoleongames.be (brand di scommesse presente in Belgio da oltre 30 anni – tra i leader di mercato).

“In Belgio abbiamo investito molto sulla sponsorizzazione di eventi locali (per esempio gare di cyclocross, eventi di calcio e basket minori, o ancora kermesse di singole città legate sempre allo sport). Questo è stato utile per dimostrare come sia importante il nostro settore nel supporto a realtà che, altrimenti, non avrebbero la forza di stare in piedi. Fino ad adesso queste iniziative sono state molto apprezzate dalla politica, che, infatti, ha vietato la pubblicità dei casinò, ma non quella delle scommesse sportive. L’appoggio che diamo poi ai club della ‘Seria A” belga e ad alcune squadre di ciclismo “World Tour” è ovviamente fondamentale, ma nello storytelling destinato allo stakeholder pubblico fa più presa la piccola realtà piuttosto che la grande squadra professionistica”.- ha spiegato a Sporteconomy.it il n-1 del brand belga “NapoleonGames”.

Napoleongames è da sempre impegnata in attività di marketing territoriale. Parliamo di “smart sponsorship” che creano un clima relazionale costruttivo in ambito politico (locale e nazionale).

“Da sempre abbiamo investito sul territorio e ho continuato questa tradizione. Il Belgio è una piccola-grande comunità e, attraverso sponsorizzazioni locali, si riesce a dialogare con gli attori politici locali: sindaci, assessori, ecc. Sono proprio questi ultimi a perorare, in maniera forte e puntuale, la nostra causa press il decisore politico federale. E’ un sistema “win-win” che premia la prossimità, la trasparenza ed ovviamente il gioco responsabile”. – ha continuato Francesco Postiglione.

Anche il business, ai tempi del Covid-19 si è fortemente modificato: “Siamo molto forti sul prodotto casinò. Lo sport poi non è calato tantissimo: eSports e ping-pong hanno fatto il 40% dei volume previsti (in questo periodo di emergenza sanitaria). Abbiamo quindi deciso di non sospendere i pagamenti ai team sponsorizzat (avremmo potuto da un punto di vista legale) proprio per sottolineare questo senso di prossimità e di comunità che si aiuta in tempi difficili. Non siamo in Italia…” – ha concluso il Ceo di Napoleongames.be.

Questi, di seguito, gli atleti e le iniziative “firmati” dal marchio belga dell’online casinò-commesse sportive:

