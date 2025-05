MMA – Risultati del Weigh-In di #OKTAGON 71: il rematch nei massimi leggeri è ufficiale

Tutti i ventidue atleti che combatteranno domani sera (sabato 17 maggio) a OKTAGON 71 hanno ufficialmente effettuato il peso in vista di un evento ricco di incontri. Il BMW Park di Monaco di Baviera, in Germania, ospita una serata che vede protagonista un importante rematch nei massimi leggeri e l’arrivo di alcune stelle irlandesi e inglesi.

Nel main event, Alexander Poppeck (17-5, 1NC) cercherà di esorcizzare i fantasmi di due anni fa affrontando Pavol Langer (13-11) nella seconda sfida tra i due nella categoria dei massimi leggeri. Arijan Topallaj (7-1-1) e Denis Frimpong (5-2) si scontreranno finalmente in un attesissimo match con rivalità accesa nel co-main event, in un catchweight di 74kg.

Attila Korkmaz (15-9) ha accettato l’incontro con solo una settimana di preavviso contro la controversa stella di Liverpool, Shem Rock (11-1-1), in un catchweight di 73kg. Il gigante tedesco Patrick Vespaziani (4-2) spera di fare un’altra dichiarazione d’intenti nella divisione dei pesi massimi affrontando il debuttante serbo Jovan Zeljkovic (5-1).

Nel resto della card, il pericoloso finalizzatore Gökhan Aksu (12-6-1) affronterà Ognjen Dimić (8-3-1, 1NC) in un catchweight di 72kg, mentre la giovane promessa ceca Tomáš Mudroch (6-1) vuole mantenere il suo 100% di vittorie per KO o sottomissione contro Ozan Aslaner (9-5-1) in un incontro nei pesi leggeri. Anche Hafeni Nafuka (10-2) e George Staines (3-0) si affronteranno in uno scontro tra prospetti promettenti nei pesi leggeri.

Arijan Topallaj (a destra) affronterà Denis Frimpong (a sinistra) in un match di rivincita acceso.

OKTAGON 71 sarà trasmesso in diretta su OKTAGON.TV a livello internazionale, mentre i fan in Germania potranno seguirlo su RTL+. In Francia sarà visibile su RMC Sport, in Grecia su Cosmote.tv e in Turchia su S Sport Plus. Lo show inizierà alle 18:00 CEST (17:00 BST / 12:00 ET / 9:00 PT).

Risultati del Weigh-In di OKTAGON 71

Main Card

Main Event

Pesi Massimi Leggeri

Alexander Poppeck (93,3 kg) vs. Pavol Langer (93,4 kg)

Co-Main Event

Catchweight (74 kg)

Arijan Topallaj (73,9 kg) vs. Denis Frimpong (74 kg)

Catchweight (73 kg)

Attila Korkmaz (73 kg) vs. Shem Rock (73 kg)

Pesi Massimi

Patrick Vespaziani (109,7 kg) vs. Jovan Zeljkovic (99,7 kg)

Catchweight (72 kg)

Gökhan Aksu (71,6 kg) vs. Ognjen Dimić (71,7 kg)

Pesi Leggeri

Tomáš Mudroch (72,3 kg) vs. Ozan Aslaner (70,6 kg)

(Mudroch ha sforato il limite di peso di 1,5 kg ma l’incontro è confermato)

Preliminary Card

Pesi Leggeri

Hafeni Nafuka (70,5 kg) vs. George Staines (70,5 kg)

Pesi Piuma

Jakub Dohnal (66 kg) vs. Wanderley Junior (66,1 kg)

Pesi Massimi Leggeri

Zdeněk Polívka (93,2 kg) vs. Harun Uzun (93 kg)

Pesi Leggeri

Peter Gabal (70,8 kg) vs. Elias Jakobi (70,7 kg)

Pesi Welter

Jan Malach (77,6 kg) vs. Endrit Brajshori (77,3 kg)

Hafeni Nafuka (a destra) e George Staines (a sinistra) si affrontano nei pesi leggeri

Card Completa di OKTAGON 71

17 Maggio – Monaco di Baviera, Germania

Massimi Leggeri: Alexander Poppeck (17-5, 1NC) vs. Pavol Langer (13-11)

Preliminary Card