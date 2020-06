Mondiali Qatar 2022: inaugurato il terzo stadio ufficiale. E’ l’Education City stadium

(di Linda Zanoni) – L’Education City Stadium è la 3a sede ufficiale dove si disputerà la Coppa del Mondo (FIFA World Cup) nel 2022. Lunedì l’inaugurazione dello stadio valutato con 5 stelle sotto il profilo della “sostenibilità”, secondo il Global Sustainability Assessment System. Tuttavia, per l’apertura ufficiale bisognerà aspettare il prossimo dicembre 2020.

Come riferito dal portale “The Stadium Business“, i lavori di costruzione sono proseguiti durante la pandemia e sono stati conclusi in breve tempo. “Il lancio dello stadio ora – mentre il mondo sta superando la pandemia del coronavirus – mostra a tutti che c’è luce alla fine del tunnel. Siamo orgogliosi delle persone che hanno lavorato a questo progetto durante il Covid-19 e non vediamo l’ora di riunire la gente in questo stadio usando la forza unificante dei Mondiali”, queste le parole del segretario generale del Comitato Supremo responsabile del progetto del nuovo impianto.

L’Education City Stadium ha una capienza di 40mila posti ed ospiterà le partite fino ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Dopo i Mondiali del 2022, la capacità dello stadio verrà ridotta a 20mila posti a sedere. Inoltre, l’edificio diventerà un centro ricreativo, sociale e sportivo per le comunità locali.