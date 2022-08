Mondiali Femminili Under19 di Floorball. Dal 31 agosto al 4 settembre 2022 le Azzurrine in Polonia

L’Italia sarà presente per la prima volta ai Mondiali Femminili Under19 di Floorball che si giocheranno a Katowice in Polonia dal 31 agosto al 4 settembre, grazie alla vittoria nell’ultima partita alle qualificazioni svolte in Estonia a settembre 2021 contro le padrone di casa. Ai Mondiali saranno presenti 16 squadre e nel girone iniziale Italia affronterà Ungheria, Nuova Zelanda e Canada.

Le atlete azzurre (nella foto una immagine di un match) hanno svolto l’ultimo raduno di preparazione a Bolzano dal 28 al 31 luglio e nell’ultimo mese hanno continuato a lavorare da casa con la preparazione fisica seguendo le indicazioni del preparatore atletico.

“Le ragazze al mondiale daranno il massimo moltiplicato per due, sono ragazze coraggiose e grintose che hanno nel dna di non mollare mai”, ha spiegato l’head coach Dario Falchi.

Link per sentire l’introduzione ai Mondiali dell’head coach, Dario Falchi: https://youtu.be/AdQtEHdHGdM

Link al sito dei Mondiali: Home – U19 WFC 2022 (floorball.sport)

Ecco il programma del girone iniziale:

31/8, ore 16.00 Ungheria-Italia

1/9, ore 13:00 Nuova Zelanda-Italia

2/9, ore 19:00 Italia-Canada

Link al programma completo dei Mondiali: Match Schedule – U19 WFC 2022 (floorball.sport)

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Canale 814 di MS Channel ed in web streaming su http://mschannel.tv