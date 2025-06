Mondiale per Club FIFA 2025 – Dazn lancia un watch-party per Juventus-ManCity.

Il Mondiale per Club FIFA 2025, trasmesso gratuitamente tutto solo su DAZN a livello mondiale, entra nel vivo con una delle sfide più attese: Juventus–Manchester City, in programma giovedì 26 giugno alle 21:00 (orario italiano).

In occasione del match, DAZN e Juventus organizzano un Watch Party esclusivo per seguire il percorso del club bianconero al Mondiale per Club FIFA 2025 e tifare la propria squadra del cuore: un evento dedicato ai veri tifosi bianconeri che potranno partecipare grazie a un concorso speciale, disponibile in app sulla Fan Zone.

Per vincere i biglietti dell’evento, basterà collegarsi su DAZN, accedere alla Fan Zone durante l’intervallo della partita Al Ain–Juventus, in programma tra la notte di oggi, mercoledì 18 e giovedì 19 giugno (calcio d’inizio alle 3:00 ora italiana), e rispondere a quiz interattivi nella Fan Zone, interagendo con la community.I fortunati vincitori che verranno estratti riceveranno l’invito ufficiale per accedere all’evento con un accompagnatore.

L’esclusivo evento Watch Party di giovedì 26 giugno inizierà già dalle ore 19:00 negli spazi della location milanese Mare Culturale Urbano, in Via Quinto Cenni 11, e prevede, oltre alla trasmissione in diretta del match, anche uno speciale DJ set, tanti ospiti, tra cui digital creator e talent della DAZN Squad.