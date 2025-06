Il Consiglio di Stato cancella calcoli Adm su ‘Fondo Salvasport’: “Interpretazione errata sugli arretrati dello 0,5%”.

La Sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso presentato da alcune società per la raccolta scommesse, annullando i singoli atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in cui – in una nota dell’11 giugno 2024 – si richiedeva il pagamento di arretrati relativi al contributo dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse sportive (previsto dal cosiddetto “Fondo Salvasport“) per il periodo maggio 2020 – dicembre 2021. E’ quanto riporta Agipronews

Dopo che il Tar del Lazio, in una precedente sentenza datata 2023, aveva già respinto i ricorsi, le società ricorrenti hanno presentato appello al Consiglio di Stato. Sono stati accolti parzialmente i ricorsi presentati da tre società. In particolare, sono stati annullati gli atti direttoriali del 6 febbraio 2023, in cui veniva quantificato il contributo che ogni società avrebbe dovuto versare, in quanto si basa sull’interpretazione errata della determinazione generale successivamente annullata. E’ stata invece dichiarata improcedibile la parte del ricorso in cui le società contestano l’atto generale del 5 gennaio 2023 (quello che stabiliva le modalità del calcolo del contributo), in quanto, come si legge nel documento, “si tratta di un atto di natura generale, il quale si rivolge indistintamente a tutti gli operatori del settore: da ciò consegue che il relativo contenuto è inscindibile e che l’annullamento” si applica “anche nei confronti della società odierne appellanti”.