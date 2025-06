La nuova linea Macron ClubHouse al Pitti Uomo 2025.

Photo by www.vittoriolafata.it - courtesy photo by Macron press office

Da oggi fino al 20 giugno 2025 l’Active Fashion di Macron Clubhouse sarà protagonista nel contesto di Pitti Immagine Uomo 108, evento di riferimento mondiale per il mondo della moda. Presso lo stand nr.7 del Padiglione della Ghiaia della Fortezza da Basso a Firenze, Macron avrà in esposizione la collezione primavera-estate 2026 della sua linea di abbigliamento high-end Macron Clubhouse, che proprio un anno fa ha fatto il suo debutto tra gli apprezzamenti degli addetti ai lavori.

Il concetto essenziale di Active Fashion che caratterizza Macron Clubhouse nasce dall’incontro tra performance ed estetica, tra funzionalità e stile. Il tutto espresso con il classico gusto italiano in un connubio perfetto tra moda e lifestyle. Il DROP-03 di Macron Clubhouse presenta tagli atletici e linee couture, tessuti tecnici e palette raffinate, che convivono in perfetto equilibrio sia nella linea maschile – un inno al dinamismo elegante – che in quella femminile – liberamente ispirata al mondo dello yoga.

“La collezione high-end Macron Clubhouse è nata perché in Macron crediamo molto in un nuovo modo di interpretare lo sportswear. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Dopo aver portato il fashion nello sport, vogliamo ora fare il percorso inverso e portare lo sport nel fashion. In questa collezione uniamo tecnicità e stile, combinando materiali in maniera innovativa e proponendo capi reversibili e multifunzionali, con una cura maniacale per fit, colori e tagli: tutte cose che fanno parte del nostro know-how aziendale”.