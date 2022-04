Molino Casillo sulle maglie del Bari calcio per la stagione 2022/23

Il Bari calcio (recentemente promosso in Serie B) ha annunciato una nuova sponsorizzazione di maglia: Molino Casillo, entrato come top sponsor dei biancorossi all’inizio della stagione in corso, sarà il main sponsor dei “galletti” per il campionato 2022-2023 (oltre ad essere visibile sulle divise per le ultime 3 gare del torneo di Serie C).

La partnership è stata presentata nelle ultime ore dal presidente Luigi De Laurentiis, insieme al presidente CDA e AD Casillo Partecipazioni Spa, Pasquale Casillo, il VP Molino Casillo Beniamino Casillo e il responsabile Commerciale SSC Bari Daniele Quarto.

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari ha dichiarato: “Il gruppo Casillo diventa main sponsor del Bari, un’eccellenza mondiale e soprattutto locale. Insieme porteremo in alto i valori in cui crediamo. Aggiungiamo oggi un altro step in più. È un contratto importante, pluriennale, il più grande firmato dal Bari ad oggi. Inizieremo ad avere il marchio Casillo sulla prima maglia dalla gara con l’Avellino. Fino ad oggi abbiamo cercato di mettere il più bel vestito senza indebitarci, anche se l’abbiamo in parte fatto. In questi anni abbiamo raggiunti tanti traguardi, tra il museo e le tante scuole calcio affiliate”