MMA – Oktagon si conferma leader in Europa. Il benchmark è lo show del SuperBowl (NFL).

(di Alfredo Mastropasqua) – Gli ultimi dodici mesi resteranno per sempre scritti nella storia di Oktagon. L’organizzazione di arti marziali miste ha registrato il tutto esaurito (sold out) in tre stadi di calcio e ha battuto il record mondiale di affluenza per un evento MMA.

Nell’ultimo anno, OKTAGON ha fatto registrare il tutto esaurito due volte nel più grande stadio di calcio della Repubblica Ceca – la Fortuna Arena di Praga, nel quartiere di Eden – e a Francoforte, con quasi 60.000 spettatori, ha stabilito il record mondiale di affluenza per un evento MMA.

OKTAGON 58: Vémola vs. Végh II – 8 giugno 2024, Fortuna Arena Praga, 27.392 spettatori.

OKTAGON 62: Eckerlin vs. Jungwirth – 12 ottobre 2024, Deutsche Bank Park Francoforte, 59.148 spettatori (record mondiale di affluenza per un evento MMA).

OKTAGON 72: Vémola vs. Végh III – 14 giugno 2025, Fortuna Arena Praga, 25.417 spettatori.

“Siamo diventati la prima organizzazione MMA al mondo a esaurire tre stadi di calcio in un solo anno, con un totale di oltre 110.000 fan,” ha dichiarato il co-proprietario della promotion, Pavol Neruda. “Siamo incredibilmente orgogliosi del nostro team, che ha il coraggio di affrontare sfide enormi e trasformarle in realtà. Oktagon cresce ogni anno e non vediamo l’ora di portare il nostro show a un pubblico sempre più ampio.”

Secondo gli addetti ai lavoro la promotion ha un obiettivo chiaro: diventare leader mondiale tra le organizzazioni MMA in termini di intrattenimento, esperienza dei fan e qualità degli eventi. Durante Oktagon 72 a Eden, si sono esibiti Calin, uno degli artisti più ascoltati della scena musicale cecoslovacca, e il gruppo Rychlí kluci, come parte dell’esclusivo Progresus halftime show. A Oktagon 62 a Francoforte, si è esibito John Newman, artista con oltre 15 milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify. Palchi appositamente allestiti, effetti, ingressi spettacolari e show.

“Abbiamo investito oltre sei mesi della nostra vita in questo evento [OKTAGON 72], che ha superato ogni nostra aspettativa – numeri da record, un’atmosfera fantastica e l’incredibile conclusione della trilogia Vémola vs. Végh. È stato come un Super Bowl delle MMA,” ha aggiunto Ondřej Novotný, co-proprietario e promotore dell’organizzazione. “Per me personalmente, questo torneo ha dimostrato che in OKTAGON siamo in grado di affrontare anche le sfide più grandi e superare le nostre paure. Non potevamo desiderare un momento migliore per lanciare il nuovo capitolo della promotion, ‘Affronta la tua paura’. Ora è il momento di goderci insieme questo successo.”

I proprietari di OKTAGON non nascondono di essersi ispirati alla NFL americana e al Super Bowl: “Halftime show, programmi collaterali pieni di contenuti, esecuzioni degli inni nazionali, sorvoli in elicottero e presentazioni militari – tutto questo dà allo show una nuova dimensione, trasformandolo da evento sportivo a evento sociale, dove ognuno può trovare qualcosa da vivere” ha concluso Novotný.