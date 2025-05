MMA – OKTAGON 71: Poppeck abbatte Langer, Frimpong ferma Topallaj.

La serie di eventi di OKTAGON MMA è proseguita lo scorso sabato sera, 17 maggio, con un’altra card ricca di otto finali. L’evento si è tenuto nuovamente al BMW Park di Monaco per OKTAGON 71, che ha offerto knockout pesanti, rimonte ispiratrici e incontri avvincenti davanti a un pubblico ancora una volta energico.

Nel main event, Alexander Poppeck (18-5, 1NC) si è preso la rivincita con un clamoroso knockout al primo round contro Pavol Langer (13-12) nel loro rematch nei pesi mediomassimi. “Ironside” ha iniziato a lanciare colpi significativi fin dai primi istanti e ha impiegato solo 75 secondi per assestare il colpo decisivo al suo rivale. Poppeck è apparso rinato davanti ai tifosi della sua città natale, in quella che è stata la sua prestazione più devastante di sempre. Un’opportunità per la cintura di Will Fleury potrebbe essere nel suo futuro?

Denis Frimpong (6-2) ha mostrato incredibile cuore e resilienza rimontando e sconfiggendo Arijan Topallaj (7-2-1) nel terzo round del loro acceso incontro nei 74 kg (catchweight). È stato “The Albanian Eagle” a controllare le prime fasi del match con pugni potenti e un buon controllo a terra, ma col passare del tempo è stata la migliore condizione fisica di Frimpong a fare la differenza. All’inizio del round finale, “The Menace” ha scatenato una serie di colpi precisi su Topallaj fino a costringerlo alla resa. È stata la miglior prestazione della sua carriera, e Frimpong sta guadagnando sempre più rispetto dimostrando di saper sostenere con i fatti la sua fama di provocatore.

Alexander Poppeck ha ottenuto una vittoria clamorosa per KO su Pavol Langer

In un incontro catchweight a 73 kg, Shem Rock (12-1-1) ha sconfitto il sostituto dell’ultimo minuto Attila Korkmaz (15-10) per decisione divisa, mantenendosi imbattuto nella promotion. L’atleta della Next Generation MMA ha sfruttato al meglio la sua maggiore lunghezza di braccia e ha avuto la meglio in molte fasi di lotta. Con questa vittoria, il fighter di Liverpool scala le classifiche e ha ora davanti a sé numerosi incontri potenzialmente interessanti.

Patrick Vespaziani (5-2) ha lanciato un altro segnale forte alla divisione dei pesi massimi battendo Jovan Zeljkovic (5-2) per KO tecnico. Gökhan Aksu (13-6-1) ha mantenuto il suo 100% di vittorie per finalizzazione battendo Ognjen Dimić (8-4-1, 1NC) per TKO in un catchweight a 72 kg. Ad aprire la main card, Tomáš Mudroch (7-1) ha confermato il suo status di astro nascente ceco demolendo Ozan Aslaner (9-6-1) al primo round del loro incontro nei pesi leggeri.

Nel resto della card, George Staines (4-0) ha ottenuto una vittoria per decisione unanime su Hafeni Nafuka (10-3) nei pesi leggeri e Wanderley Junior (18-10) ha messo a segno un sensazionale KO in 18 secondi contro Jakub Dohnal (13-6) in un incontro nei pesi piuma, il più veloce nella storia della divisione.

OKTAGON 71 Results



Main Card



Main Event

Light Heavyweight

Alexander Poppeck (18-5, 1NC) defeated Pavol Langer (13-12) by knockout (punch) at 1:15 of round one



Co-Main Event

Catchweight (74kg/163lbs)

Denis Frimpong (6-2) defeated Arijan Topallaj (7-2-1) by TKO (punches and elbows) at 0:42 of round three



Catchweight (73kg/161lbs)

Shem Rock (12-1-1) defeated Attila Korkmaz (15-10) by split decision (30-27, 28-29, 29-28)



Heavyweight

Patrick Vespaziani (5-2) defeated Jovan Zeljkovic (5-2) by TKO (elbows and punches) at 0:40 of round one



Catchweight (72kg/159lbs)

Gökhan Aksu (13-6-1) defeated Ognjen Dimić (8-4-1, 1NC) by TKO (knee and punches) at 2:43 of round one



Lightweight

Tomáš Mudroch (7-1) defeated Ozan Aslaner (9-6-1) by knockout (punches) at 2:02 of round one



Preliminary Card



Lightweight

George Staines (4-0) defeated Hafeni Nafuka (10-3) by unanimous decision (30-27, 30-27, 29-28)



Featherweight

Wanderley Junior (18-10) defeated Jakub Dohnal (13-6) by knockout (punch) at 0:18 of round one



Light Heavyweight

Zdeněk Polívka (10-7) defeated Harun Uzun (5-2) by unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28)



Lightweight

Peter Gabal (7-3) defeated Elias Jakobi (4-1) by TKO (punches) at 2:08 of round two



Welterweight

Endrit Brajshori (5-2) defeated Jan Malach (18-16) by knockout (punches) at 1:33 of round one