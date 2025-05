Eventi – Un corto d’autore per la promozione della Regione Valle d’Aosta in vista di Oktagon 2025.

È stato presentato martedì scorso ad Aosta il video promozionale sul match mondiale di Martine Michieletto (nella foto sotto) contro la portoghese Debora Evora (in programma sabato 7 giugno 2025). Il video realizzato nei più bei castelli della valle (all’interno della VDA se ne contano ben 120 e ciò la rende la regione più fortificata d’Italia e d’Europa) è in realtà il primo film in costume medioevale mai realizzata prima per lanciare un evento di fighting.

Il film in versione long e short per social racconta la sfida di Martine Michieletto (qui sotto il video promozionale) ed è stato realizzato con la partecipazione di oltre 50 comparse e due staff di produzione cinematografica.

La narrazione intreccia leggenda e realtà, fondendo l’immagine potente dell’atleta con quella di un’eroina chiamata a combattere non solo per sé, ma per un intero popolo. Una figura femminile forte, determinata, che attraversa secoli per ricordare che il vero spirito del combattente non ha età.

Il video, pubblicato in questi giorni sui canali ufficiali della promotion italiana, si apre con un’ambientazione insolita per il mondo degli sport da combattimento: nebbie fitte, torce accese, roccaforti medievali.

Per l’occasione le immagini di copertura del video (anche in una versione lunga di oltre 4 minuti) hanno interessato diversi panorami suggestivi della Valle d’Aosta, come il Castello di Fénis, di Verrès e quello di Châtel-Argent–Villeneuve, un’antica roccaforte che si erge su un terrazzo roccios,o a picco sulla Dora Baltea, proprio nel piccolo comune di Villeneuve.