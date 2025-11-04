MMA – Dell’Otto vs Sowe è un match da seguire sotto il profilo tecnico.

Nelle MMA al limite degli 84kg Oktagon Roma offrirà un match che si preannuncia senza esclusione di colpi. Per il Gloria Fight Center di Roma ci sarà Daniele Dell’Otto diretto all’angolo dall’ex atleta UFC Alessio di Chirico. 30 anni con un recorid PRO di 2-1-0, già membro della nazionale IMMAF, che si confronterà con Abdoul Sowe, detto Kevin Kunta, gambiano in forza al Fight Club di Firenze che sarà diretto all’angolo dal maestro Luca Della Rosa e Kleber Araujio.

Il primo è un atleta completo e molto tecnico, con un background solido nelle MMA dilettantistiche e una notevole esperienza internazionale grazie al percorso con la Nazionale IMMAF. Si distingue per la lucidità tattica, il controllo delle distanze e la capacità di adattarsi a qualsiasi stile di avversario. In continua crescita, rappresenta una delle punte di diamante della nuova generazione del Gloria Fight Center.



All’angolo opposto. Abdoul Kadir Sowe detto Kevin, 27 anni, con uno score di 4-5-0, e’ un atleta dal fisico possente e agile, che ha già avuto modo di calcare con il club fiorentino le gabbie di top promotions internazionali, tra le quali le vittorie a VFN (Valhalla Fight Night), e la sconfitta a Brave CF passando a partecipazioni a Venator e altre promotion di minor caratura con alterne fortune.