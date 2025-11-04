Markting – Riello UPS entra nella squadra dei partner dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica e leader nella produzione di gruppi di continuità (UPS – Uninterruptible Power Supply), e il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 hanno annunciato la sigla di una partnership congiunta.

I Giochi si svolgeranno su un territorio di 22.000 km² che ospiterà oltre 3.500 atleti e circa 2 milioni di appassionati. Un evento complesso come questo richiederà soluzioni di alimentazione energetica continua efficaci e affidabili, settore in cui Riello UPS si distingue grazie all’eccellenza di tecnologie all’avanguardia.

L’azienda si occuperà della fornitura dei gruppi di continuità monofase e metterà a disposizione un servizio di assistenza tecnica dedicato. Gli avanzati sistemi di Riello UPS, continuamente monitorati e assistiti direttamente dal servizio tecnico centrale, faciliteranno la continuità operativa di tutte le apparecchiature indispensabili allo svolgimento delle gare, degli allenamenti e della vita che si svolge all’interno dei villaggi.

A poco più di tre mesi dall’inizio dei Giochi, il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 riconosce l’importanza di collaborare con realtà in grado di offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia. La partnership si concretizzerà anche attraverso una serie di servizi dedicati, che includono un team specializzato nella configurazione e gestione dei sistemi, audit tecnici, un help desk riservato per supporto diretto e un presidio operativo attivo 24 ore su 24 per il monitoraggio in tempo reale durante l’intero svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Inoltre, l’elevata efficienza delle soluzioni e dei sistemi Riello UPS contribuirà a minimizzare la dispersione di energia elettrica, dando il proprio supporto agli obiettivi di sostenibilità di Milano Cortina 2026.

“Un evento come Milano Cortina 2026 richiede una struttura operativa solida, capace di reggere l’impatto di un territorio vastissimo e complesso. Riello UPS rappresenta una garanzia in questo senso: un’eccellenza tecnologica italiana, veronese, con radici forti e competenze riconosciute a livello globale. La risposta del territorio veneto, che oggi si esprime anche attraverso partnership di questo livello, è un segnale importante. È la dimostrazione che quando innovazione e visione si incontrano, il sistema paese sa essere protagonista.” Ha dichiarato Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026.

“Riello UPS è un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo; accogliamo quindi con grande soddisfazione questa partnership che ci consentirà di contribuire con la nostra tecnologia al successo di uno degli eventi più importanti dell’anno.” ha dichiarato Fabio Passuello, A.D. di Riello UPS “Il supporto al mondo dello sport ai massimi livelli è nel DNA di Riello UPS. L’accordo con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è un ulteriore riconoscimento che conferma il grande lavoro di squadra, l’eccellenza e l’affidabilità di Riello UPS.”