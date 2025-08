Gewiss sul retro maglia dell’Atalanta (stagione 2025/26)

Dopo sei anni di collaborazione per il brand naming dello stadio cittadino, Atalanta e Gewiss confermano il proprio legame per continuare a investire insieme nei valori dello sport e nello sviluppo del territorio.

Il segno visibile di questa nuova fase sarà rappresentato dalla presenza di Gewiss come back sponsor sulle divise da gara della prima squadra, a testimonianza concreta della continuità del rapporto e del valore condiviso del progetto.

“Lo sport, così come l’impresa, sono strumenti straordinari per unire, includere, ispirare. Lo sport è la coniugazione perfetta fra le ambizioni personali, la professionalità e la necessità che abbiamo di confrontarci con noi stessi, con i nostri desideri e il bisogno di fare nuove esperienze – ha dichiarato Fabio Bosatelli, Presidente di Gewiss-. Rinnovare questa partnership significa rafforzare il nostro impegno nello sport come strumento di crescita economica e sociale per la città. Significa dare concretezza a una visione più ampia, in cui lo sport e l’innovazione si integrano per contribuire alla costruzione di una comunità più forte e coesa. Questa collaborazione riflette il legame profondo e autentico con il nostro territorio e il nostro desiderio di generare valore attraverso passione, responsabilità e visione: lo stesso spirito con il quale abbiamo realizzato e consegnato alla città Choruslife, un progetto che mette al centro il senso di appartenenza, l’innovazione urbana e la visione di lungo periodo”.

“Oggi si apre una nuova fase della partnership con Atalanta. Abbiamo scelto di confermare il nostro percorso al fianco di Atalanta, consapevoli che il valore di una partnership si misura nella capacità di condividere visione e obiettivi nel tempo per generare valore economico e sociale -ha aggiunto Paolo Cervini, CEO di Gewiss -. La collaborazione tra Gewiss e Atalanta proseguirà con nuove progettualità congiunte, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza sportiva e proseguire il percorso di crescita della squadra, del club e del Gruppo Gewiss, che negli ultimi anni ha consolidato la propria dimensione internazionale e il ruolo di player di riferimento per il settore».

“ll rapporto tra Atalanta e Gewiss prosegue con forza e convinzione. Due realtà profondamente radicate nel territorio bergamasco, due eccellenze nei rispettivi settori, che attraverso questa collaborazione contribuiscono a valorizzare ulteriormente il tessuto locale -ha dichiarato Antonio Percassi, Presidente Atalanta BC. Lo sport, con il suo straordinario potere aggregativo, diventa un volano capace di unire mondi diversi, accomunati però da valori condivisi e obiettivi comuni. Un’unione virtuosa, che porta benefici ai due brand, ma anche a tutta la comunità”.

“Le vere squadre si riconoscono nel tempo, Atalanta e Gewiss lo sanno bene perchè da anni condividono un percorso fatto di passione, impegno e forti radici nel territorio bergamasco- ha dichiarato Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta BC-. Questa partnership non è solo una semplice collaborazione, ma un gioco di squadra che continua a crescere, stagione dopo stagione. Siamo orgogliosi di scendere ancora in campo insieme a Gewiss, certi che le sfide future ci vedranno ancora protagonisti, uniti dagli stessi valori e dalla voglia di fare il meglio”.

Nella foto copertina, da sin a dx, Andrea Fabris Direttore Generale Corporate Atalanta BC; Paolo Cervini, CEO Gewiss; Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta BC; Fabio Bosatelli, Presidente Gewiss