MLS: alla scoperta del Charlotte FC nuova “franchigia” per la stagione 2022/2023

(di Michael Pellegrino) – Il club statunitense ha annunciato sul profilo Twitter la partecipazione, come “franchigia”, al prossimo campionato di Major League Soccer (MLS). Tecnicamente, negli Stati Uniti, la franchigia è considerata come la wild card nel tennis, ma con un incentivo in denaro che la squadra paga alla Lega per partecipare alla competizione. Il Charlotte FC è una squadra del Nord Carolina fondata nel 2019 da David Tepper (proprietario anche dei Carolina Panthers in NFL e miliardario manager di hedge fund). Il club condivide con i Panthers anche il Bank of America Stadium in cui disputerà le partite casalinghe. Nel tweet, pubblicato lo scorso 10 dicembre, è stato presentato il kit da gara con cui debutterà nella massima serie. La maglia sarà bianco azzurra con profili neri, i pantaloncini bianchi ed i calzettoni biancazzurri. Lo sponsor tecnico sarà Adidas che comparirà sia sui calzettoni, sia sulla parte frontale della maglietta da gara.

Lo sponsor principale (Ally Financial) figurerá in bianco nella parte centrale della divisa di gioco (nella foto in primo piano). Ally Financial Inc. è una delle più grandi società di finanziamento automobilistico(holding bancaria) negli USA, fornisce leasing e finanziamenti a 4,5 milioni di clienti erogando 1,4 milioni di prestiti auto annuali (possiede una piattaforma di trading elettronico con circa 350.000 conti finanziati). Il Charlotte FC era già atteso per la stagione 2021. Tuttavia, causa Covid-19, si presenterà nella prima divisione del Soccer statunitense solo il prossimo 26 febbraio 2022 (contro il D. C. United). Mentre il primo match al Bank of America Stadium è previsto il 5 marzo 2022 contro i Los Angeles Galaxy.

Il presidente del club Nick Kelly ha dichiarato : “Mentre i nostri fan attendono con impazienza il debutto del team nel 2022, il nuovo kit da gara rappresenta la filosofia audace e progressista del club e incarna l’orgoglio e la passione della nostra comunità. Questa squadra simboleggia la nostra missione di unire i supporters del Nord Carolina mentre scriviamo la storia nella MLS e nel calcio degli Stati Uniti”.