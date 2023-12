Milano Premier Padel P1 su Sky e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW si conclude in grande stile la stagione del Premier Padel 2023 con il secondo grande evento ospitato dal nostro Paese, il “Milano Premier Padel P1”, appuntamento attesissimo dal pubblico degli appassionati che affolleranno le tribune dell’Allianz Cloud o seguiranno in TV l’evento, trasmesso in 180 Paesi in tutto il mondo.

La tappa milanese del prestigioso circuito della FIP International Padel Federation sarà ogni giorno in diretta su Sky Sport Tennis e NOW da domani, martedì 5 dicembre, fino alle finali di domenica 10. Sono le sfide appassionanti, che andranno in scena nell’Allianz Cloud del capoluogo lombardo, per un appuntamento che vede riuniti i principali atleti del tabellone maschile ma anche, per la prima volta a Milano, le atlete più importanti nel tabellone femminile.

Tra gli uomini la coppia da battere sarà composta da Arturo Coello e Augustin Tapia, vincitori delle ultime quattro tappe di Premier Padel (Roma, Madrid, Mendoza e Parigi), che saranno sfidati da Lebron–Galan, campioni uscenti del torneo milanese. Da seguire anche i Superpibes, Stupaczuk–Di Nenno, la coppia Chingotto–Navarro, fino al ritorno della ‘Leyenda’ Belasteguin, che giocherà in coppia con Yanguas.

Tra le donne, non mancheranno le tre coppie vincitrici dei tre Premier fin qui disputati a livello femminile: da Paula Josemaria-Ari Sanchez, vincitrici a Parigi, a Ortega–Triay (trionfatrici a Roma) e Brea–Gonzalez(vittoriose a Madrid).

Su Sky e in streaming su NOW la copertura del Milano Premier Padel P1 si concentrerà sul programma serale nelle giornate di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre. Da venerdì 8 a domenica 10 la copertura sarà invece integrale, nei tre giorni che sceglieranno le coppie trionfatrici dell’edizione 2023.

Inoltre, per tutta la settimana, ci saranno continui collegamenti su Sky Sport 24 con gli inviati all’Allianz Cloud di Milano per aggiornamenti e interviste esclusive.