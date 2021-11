Milano capitale del grande padel. Ospita fino a domenica l’Intesa Sanpaolo Fip Gold Milan presented by Enel

Milano si sta scoprendo capitale del “grande padel” internazionale. Fino al prossimo 7 novembre City Padel Milano e Piazza di Città di Lombardia ospiteranno i match (maschili e femminili) dell’Intesa Sanpaolo Fip Gold Milan 2021, il torneo di fascia più alta del circuito “Cupra FIP Tour“.

Sotto il profilo commerciale ben 14 aziende sponsor/partner hanno scelto di abbinare la propria immagine a quella dell’“Intesa Sanpaolo FIP Gold Milan 2021 presented by Enel” e ai valori sportivi del Padel.

Title: Intesa Sanpaolo – Presenting Partner: ENEL – Global Sponsor FIP: Cupra, Bullpadel, Joma, Mejor Set, Italgreen – Official Sponsor: Cisalfa, Telematica Italia, Lete, Voco Milan Fiere – Media Partner: SKY, Radio Deejay, SuperTenniX.

Il progetto dell’Intesa Sanpaolo FIP Gold Milan presented by Enel è coordinato dal Comitato Organizzatoredell’evento, di cui fanno parte NSA Group, Demetrio Albertini s.r.l. e Z Padel Club.

Un fenomeno, quello del padel, entrando in una visione più di scenario, che sta contagiando ogni anno milioni di persone a ogni latitudine: a livello internazionale sono 91 i paesi in cui si gioca a padel per un totale di oltre 15 milioni di persone, mentre in Sudamerica, dove è nata la disciplina, ci sono 6 milioni di appassionati e nuovi mercati sono in rampa di lancio in Cina, Giappone e Australia. In Europa il trend ha raggiunto quota 8 milioni di giocatori e, solo in Italia, stando ai dati raccolti nel corso del primo trimestre dell’anno corrente, si contano più di 1.000 strutture (+27% rispetto al 2020) e oltre 2.000 campi (+34%) con una media nazionale di nuove strutture pari a 2,8 per regione.