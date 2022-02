Metaverso, Havas Group approda su Sandbox con un villaggio virtuale

(di Edoardo Lazzari) – Havas Group annuncia l’acquisto di un villaggio virtuale sulla piattaforma online Sandbox. Il gruppo di consulenza comunicativa con base a Parigi è diventata la prima azienda nell’ambito della comunicazione ad approdare nel “metaverso”: il lancio al pubblico del 69th Havas Village su Sandbox è previsto per la fine di aprile 2022.

Havas Group è una delle aziende leader mondiali nell’ambito della comunicazione, proprietà del gruppo Vivendi dal 2017. Implementando l’offerta proposta dagli Havas Village sparsi in tutto il mondo, l’apertura di uno spazio pubblico nel metaverso permetterà all’Havas Group di organizzare conferenze, concerti ed eventi online attraverso contenuti esclusivi, programmazioni ed animazioni disponibili su Sandbox. L’obiettivo dell’69th Havas Village risiede nel fornire a marchi emergenti uno spazio virtuale dove potersi connettere con differenti realtà di mercato, pubblicizzare la loro immagine ed entrare in contatto con il mondo dei videogiocatori. Ricalcando in tutto e per tutto la struttura degli Havas Village sparsi in tutto il mondo, l’hub pubblico in Sandbox avrà lo scopo di proporre una esperienza integrata di crescita reciproca e l’incontro tra la proposta creativa dei brands e le richieste specifiche dei clienti.

Lo scorso anno il gruppo francese si era già reso protagonista sul metaverso lanciando Metaverse by Havas, un servizio di consulenza creativa dedicata ai brands che progettano una conversione digitale della loro offerta: il servizio fornito da Havas prevede una rimodulazione della comunicazione e dell’esperienza del cliente in vista di un differente target di mercato, quello del metaverso.

Yannick Bolloré, CEO dell’Havas Group, ha spiegato così la nuova impresa digitale: “Il metaverso offre una ricchezza di nuovi media e nuove opportunità per il settore delle comunicazioni e per i marchi. Che sia creare esperienze originali e significative, raggiungere nuovi target di pubblico o semplicemente rafforzare un legame esistente, le possibilità sono praticamente infinite. Havas Group può contare su una squadra di esperti all’avanguardia nel metaverso che si occuperà di questa nuova impresa e saprà includere nuovi brand all’interno dei mondi virtuali.”

Grande novità annunciata da Havas è la presenza di un servizio di recruiting all’interno del nuovo villaggio virtuale: l’esperienza dei dipendenti e le offerte di lavoro verranno gestite dal reparto di risorse umane direttamente sulla piattaforma Sandbox. A proposito, Céline Merle-Beral, capo dell’ufficio Human Resources di Havas Group, si è così espressa: “con Havas ora protagonista di Sandbox, puntiamo sul metaverso perché siamo convinti del suo potenziale in termini di accesso a profili creativi e innovativi, con competenze molto ricercate che vanno dalla tecnologia ai dati. In tal modo, il gruppo sta migliorando il la proprio profilo in quanto datore di lavoro, offrendo un’esperienza arricchita ai candidati e aprendo nuovi orizzonti nella nostra strategia di gestione del campus. Il metaverso è una fantastica opportunità di attrarre i migliori talenti di domani”.