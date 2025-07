Merchandising – L’Udinese calcio celebra il rapporto con il territorio

La nuova maglia sarà grande protagonista mercoledì 16 luglio alle ore 20.00, in occasione dell’inaugurazione al pubblico del nuovo Macron Store nel centro di Udine.

Macron e Udinese Calcio hanno presentato il nuovo Home Kit con il quale i friulani affronteranno gli impegni della stagione sportiva 2025/26. La maglia è stata svelata al pubblico nel corso di un evento dedicato, organizzato in partnership con la Regione Friuli-Venezia Giulia e PromoTurismoFVG all’hotel Columbus di Lignano Sabbiadoro.

Quello tra Macron e Udinese è da anni un binomio vincente, sinonimo di innovazione, qualità, cura estetica, funzionalità e attenzione alla sostenibilità. Un percorso che ha portato alla creazione di linee di abbigliamento sempre più performanti, in grado di coniugare stile, design e un profondo rispetto per la storia, la tradizione e i simboli del club friulano.

La divisa Home 2025-26 dell’Udinese Calcio segue una linea originale ed innovativa, che si discosta dallo stile adottato nelle ultime stagioni, pur mantenendosi nel solco della tradizione del club. Il disegno delle bande bianconere non è completamente verticale, ma vede una curvatura verso l’esterno delle linee laterali – soluzione già adottata nelle stagioni 2005/06 e 2006/07 – mentre quelle centrali sono spezzate da un raffinato effetto sfumato. Il nero torna così ad essere il colore prevalente dell’Home Kit dell’Udinese Calcio dopo otto anni, richiamando alla memoria anche la divisa della stagione 2004/05, quella della prima storica qualificazione del club friulano alla Champions League.

Il collo a V è rifinito con eleganti bordi grigi e bianconeri, dettaglio che viene ripreso anche sui bordi delle maniche, a completare un look distintivo. Il backneck della maglia è impreziosito da un’etichetta bianconera che richiama, nello sfondo, la grafica geometrica presente nelle parti bianche della divisa. Su di essa trovano spazio il logo dell’Udinese, la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”, il logo Macron e la dicitura “Designed in Bologna”, che certifica ed evidenzia come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato all’interno del Macron Campus di Valsamoggia. Sul petto, a destra, in rosso e in silicone, il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’Udinese Calcio. Nel retrocollo esterno, in nero, è stampato il disegno dell’aquila linguata, simbolo identitario della regione del Friuli.

A completare il kit casalingo 2025/26 ci sono due opzioni per i pantaloncini: una versione nera, impreziosita da coulisse rosse e bande laterali bianche, e una variante interamente bianca. Anche i calzettoni propongono una doppia scelta: neri, con bordo superiore bianco, banda orizzontale bianca e grigia al centro, la scritta “UDINESE 1896”; oppure bianchi, rifiniti con bordo superiore nero e banda centrale nera e grigia.

Inoltre, anche per questa stagione, il Centro Stile Macron e Udinese hanno realizzato un’Anthem Jacket coordinata per ciascun Game Set, che nel caso della divisa Home, è proposta in un elegante Total Black.

I Game Set dell’Udinese, come tutti quelli prodotti da Macron per i propri partner, contiene anche un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, da sempre ampiamente condiviso dal club friulano: ogni maglia è realizzata in in Eco Fabric, tessuto poliestere 100% proveniente da plastica riciclata.

Dopo l’attesa presentazione, la nuova maglia Home dell’Udinese Calcio sarà subito protagonista mercoledì 16 luglio alle ore 20.00, in occasione dell’inaugurazione al pubblico del nuovo Macron Store nel centro di Udine. La divisa sarà disponibile per l’acquisto già durante l’evento, che vedrà la partecipazione e la disponibilità per foto e autografi di quattro calciatori bianconeri. Tutta la linea di abbigliamento realizzata da Macron per l’Udinese sarà inoltre acquistabile presso il Macron Sports Hub del Bluenergy Stadium, nello store online del club e nella sezione dedicata su macron.com. (fonte: Macron)