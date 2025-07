Ethereum a 1,5 milioni di dollari? Perché un esperto dice che il meglio deve ancora venire

Eric Jackson prevede Ethereum a 1,5 milioni grazie agli ETF con staking e all’adozione globale. Intanto, Best Wallet raccoglie quasi 14 milioni in prevendita offrendo accesso semplificato a DeFi e staking per utenti retail e istituzionali.

Eric Jackson, fondatore di EMJ Capital, ha recentemente espresso una visione estremamente rialzista su Ethereum, indicando un possibile obiettivo finale di 1,5 milioni di dollari per ETH nel lungo termine. L’analista parte dal presupposto che l’attuale prezzo di Ethereum, tornata sopra i 3.000 dollari (in crescita di circa il 20% nell’ultimo mese), rappresenti soltanto un punto di partenza. A sostenere questa ipotesi è una serie di trasformazioni strutturali che riguardano direttamente l’offerta, la domanda e la natura finanziaria dell’asset.

Per Jackson, l’arrivo di ETF su Ethereum con funzionalità di staking rappresenta il catalizzatore principale per l’espansione del prezzo nei prossimi mesi. A differenza degli ETF già approvati nel 2024, quelli con staking offrirebbero agli investitori anche rendimenti passivi, in modo simile agli interessi, trasformando Ethereum in un prodotto ibrido tra asset speculativo e strumento da reddito.

ETF con staking: il possibile punto di svolta per Ethereum

L’eventuale approvazione da parte della SEC statunitense degli ETF su Ethereum che integrano il meccanismo dello staking potrebbe rivoluzionare il mercato crypto. Questo prodotto permetterebbe agli investitori, sia istituzionali che retail, di guadagnare una rendita passiva attraverso un ETF regolamentato, facendo leva su uno dei principali punti di forza di Ethereum post-Merge.

Attualmente, il rendimento reale dello staking su ETH è attorno al 3,5% annuo, un valore interessante in un contesto globale di tassi moderati. Questo, combinato con la deflazione dell’offerta, genera una compressione dell’offerta che può esercitare pressione al rialzo sul prezzo.

A detta di Jackson, questi fattori, uniti all’adozione crescente del Layer 2 e degli asset tokenizzati, potrebbero spingere Ethereum a superare i 15.000 dollari, con una traiettoria che, nel lungo termine, non esclude quota 1,5 milioni.

Ethereum come pilastro della nuova economia digitale

Oltre agli aspetti finanziari, Jackson sottolinea un cambiamento strutturale più ampio: Ethereum si sta affermando come l’infrastruttura principale per le transazioni digitali. Grandi aziende come Circle, Coinbase, Shopify e Robinhood stanno già adottando la rete Ethereum come base per le operazioni crypto e l’integrazione con il mondo reale.

La visione prospettica è chiara: se parte del commercio globale si sposterà stabilmente all’interno della “criptoeconomia”, Ethereum sarà il layer di settlement di riferimento, non più intermediato da banche, carte di credito o PSP tradizionali. In uno scenario del genere, ETH si trasforma da “token di utilità” a moneta nativa dell’internet del valore, con implicazioni economiche enormi.

Ethereum verso i 10.000 dollari: ipotesi concreta o sogno ancora lontano?

Le previsioni di Eric Jackson su Ethereum potrebbero sembrare estreme, ma si basano su trend reali: deflazione dell’offerta, adozione di Layer 2, e la possibile approvazione degli ETF con staking. Se queste dinamiche si concretizzeranno, Ethereum ha il potenziale per diventare il fulcro dell’economia digitale.

Nel frattempo, soluzioni come Best Wallet (BEST) dimostrano che l’ecosistema si sta preparando a un’adozione di massa, offrendo strumenti self-custodial sempre più avanzati e inclusivi. In un mondo che guarda sempre più alla blockchain, chi investe in progetti chiave come ETH o wallet integrati potrebbe trovarsi in posizione privilegiata nel prossimo ciclo di crescita.

Nel nuovo panorama finanziario globale soluzioni come Best Wallet, puntano a rendere accessibili le funzionalità DeFi e staking a tutti gli utenti, anche a quelli meno esperti. Best Wallet, infatti, è un portafoglio multichain che permette non solo di custodire e scambiare token, ma anche di partecipare a programmi di staking e airdrop, inclusi quelli legati a Ethereum.

Grazie a un’interfaccia semplificata, una esperienza utente eccellente e massimi livelli di sicurezza, Best Wallet rappresenta oggi un ponte tra il mondo decentralizzato e la finanza personale. Con il token nativo della piattaforma ($BEST) ancora in fase di prevendita, l’esposizione diretta a questo progetto si presenta come un’interessante opportunità di investimento early-stage da monitorare da vicino, trattandosi di una delle crypto più promettenti del 2025..

La prevendita del token $BEST è attualmente in corso e ha già raccolto finora quasi 14 milioni di dollari, attirando investitori interessati a un wallet di ultima generazione destinato a diventare uno standard nel panorama crypto.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.