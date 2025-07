Lo “Sportcity Day 2025” presentato al Senato della Repubblica

Lo Sportcity Day cresce di anno in anno confermandosi l’evento di riferimento per la Cultura del Movimento e la sportivizzazione dei territori.

L’attesa V edizione, in programma il prossimo 21 settembre, è stata presentata su iniziativa del Senatore Guido Quintino Liris e della Senatrice Daniela Sbrollini, all’interno della Sala Nassyria di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica italiana.

In movimento da nord a sud

Saranno oltre 160 le città che parteciperanno con entusiasmo alla proposta della Fondazione Sportcity di trasformare gli spazi urbani in poli del benessere, con attività fisiche e sociali nelle quali saranno coinvolte tutti i cittadini i quali, per una giornata, saranno protagonisti, dalle 10.00 al tramonto, nelle piazze, nelle strade e nei parchi dove ci si potrà cimentare nelle diverse discipline, interagendo con gli stakeholder del proprio territorio sotto la attenta guida di tecnici preparati e di atleti di spessore nazionale ed internazionale. Una grande alleanza per combattere la sedentarietà e la dipendenza da cattivo utilizzo degli smartphone.

Si prevedono oItre 600 mila persone coinvolte

Il 21 settembre saranno oltre 600mila le persone coinvolte, da nord a sud della penisola, con la possibilità di praticare oltre 100 diverse attività sportive, proposte da oltre 500 realtà associative e da oltre 1000 operatori che avranno il compito di promuovere e diffondere compiutamente la filosofia della ‘ Repubblica del Movimento’ che in pochi anni ha radicalmente cambiato il modo di intendere lo sport, mettendo in primo piano il benessere psico-fisico, trasformando i centri urbani in vere e proprie Hub della Salute.

I numeri

I numeri attestano in maniera inequivocabile come la strada tracciata dalla Fondazione Sportcity sia stata al tempo stesso lungimirante ed innovativa. Dai 17 comuni che aderirono alla prima edizione dello Sportcity del 2021 si è arrivati agli oltre 160 della scorsa stagione, dalle 30.000 persone attive al mezzo milione. I Comuni che ospiteranno l’iniziativa, sono pronti ad offrire scenari sempre più suggestivi e aggreganti come sede dell’evento, e il coinvolgimento delle associazioni del territorio sarà sempre più diretto e sinergico. Essere presenti nel ‘fatidico giorno’ è diventato ormai un fiore all’occhiello per tutte le forze attive dello sport italiano.

Il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità ambientale

E’ confermata, la sinergia con la Fondazione Sportcity del Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità ambientale, al fianco dell’evento dal 2023, che sta valorizzando lo sport come strumento per diffondere una nuova cultura dell’educazione ambientale in tutte le fasce della popolazione. Un obiettivo sul quale il MASE sta puntando forte, tanto che per la prima volta nella storia ha affidato una delega allo sport, nello specifico al Sottosegretario Claudio Barbaro.

I partner: Osservatorio Permanente sullo sport , ANCI e tanti altri patrocini

Partner attivi dello Sportcity Day saranno, come dalla prima edizione, l’Osservatorio Permanente sullo sport presieduto da Federico Serra, che assolve al fondamentale compito di monitorare e analizzare le dinamiche inerenti allo sport, all’esercizio fisico e all’attività motoria; l’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) che da sempre ha affiancato la Fondazione Sportcity nelle sue iniziative ritenendo fondamentale la diffusione della pratica sportiva nei diversi territori del nostro paese. Vicine in occasione dell’evento alla Fondazione Sportcity numerose e prestigiose istituzioni sportive (Coni, Sport e Salute, Cip tra le altre), civili e militari. A testimonianza dell’importanza di fare squadra. Senza differenze e steccati ideologici.

La diretta streaming

Chi non potrà partecipare fisicamente alla giornata potrà seguirla il live streaming di tre ore con collegamenti da tutte le città aderenti che vedranno coinvolti amministratori locali e rappresentanti delle associazioni sportive territoriali coinvolte nella giornata di promozione sportiva. Un evento nell’evento che contribuirà ad amplificare il messaggio lanciato dallo Sportcity Day sulla sportivizzazione delle città e sulla sostenibilità ambientale.

Gli interventi

Numerosi e qualificati i contributi portati allo Sportcity Day nel corso della conferenza stampa, questi gli interventi delle autorità presenti

Daniela Sbrollini, Senatrice, membro della 10a Commissione Permanente del Senato, Presidente Intergruppo Parlamentare sulla qualità di vita nelle città

“Lavoro consolidato da tanti anni con la Fondazione Sportcity per promuovere la cultura del movimento, in sinergia con diverse realtà che hanno contribuito all’organizzazione di tanti eventi e alla stesura progetti di Legge. Penso che in un momento difficile come questo parlare di iniziative positive come lo Sportcity Day, che contribuiscono fattivamente a far diminuire la sedentarietà, sia davvero importante. L’attività fisica è fortunatamente in aumento non solo nelle città, ma anche nelle aree periferiche, grazie anche anche dall’opera di sensibilizzazione di tanti operatori sportivi. Un plauso a Fabio Pagliara e la sua squadra per averci creduto in maniera così convinta. Mi sto facendo promotrice di un disegno di legge che vuole dar risalto all’attività sportiva come welfare per il benessere e per la prevenzione. Mai come ora lo Sportcity Day del prossimo 21 settembre sarà un volano importante, per le famiglie, per i bambini e per chi si avvicina raramente all’attività sportiva”-

Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

“ Credo fortemente nel messaggio che sta lanciando ormai da anni la Fondazione Sportcity per la diffusione dello sport sostenibile e dell’attività all’aperto. Personalmente credo fermamente a questa filosofica sia come uomo che proviene dal mondo dello sport sia come Sottosegretario all’ambiente. Le cose oggi sono cambiate, lo sport è diventato patrimonio di tutta la collettività e lo sviluppo sostenibile dell’attività sportiva di cui mi faccio carico è un tema nuovo che perseguiremo con grande impegno. C’è un mondo che deve essere esplorato che può e deve diventare un asset importante. Per questo è nata la sinergia con la Fondazione con la quale il Ministero ha piena volontà di implementare la collaborazione per far crescere e migliorare le attività sportive, soprattutto all’interno delle aree protette “.

Guido Quintino Liris, Senatore, membro della 5a Commissione Permanente del Senato, Presidente Intergruppo parlamentare sullo sport nelle città e nelle aree interne

“Noi dobbiamo adeguare e far crescere a livello culturale la nostra platea, in particolar modo i giovani ma anche chi giovane non lo è più. In un paese nel quale si vive di più dobbiamo fare in modo che le persone possano vivere in maniera sempre più attiva ed accedere in maniera consona alle strutture sportive. L’offerta di pratica sportiva, con il miglioramento dell’impiantistica, può e deve far crescere l’utenza . Lo sport può rappresenta un volano importante di prevenzione e di benessere fisico per tutti i cittadini e offrire benefici evidenti per la salute pubblica. Il Governo ha il dovere di sostenere gli Amministratori locali in questa opera di diffusione dello sport “.

Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina in rappresentanza dei Presidenti dei Consigli Comunali

“Ho sposato l’idea della Repubblica del Movimento sin dall’inizio, e non potrebbe essere che così, essendo stata una sportiva praticante e da sempre persona che si è occupa attivamente di sport. Dovremo guardare con maggior vigore il benessere psico-fisico di tutti noi. Sono fermamente convinta che lo sport renda chi lo pratica un cittadino migliore. MI piace da morire l’idea dell’invasione della città con spazi dedicati allo sport, sia nei luoghi convenzionali che nelle strade, nei parchi, negli oratori, nelle parrocchie e nelle piazze, perché ognuno ha il diritto di poter fare sport in prossimità di casa propria. Come Roma Capitale stiamo facendo uno grande sforzo per garantire alle famiglie i voucher sportivi, che permettono anche alle famiglie con ridotte risorse economiche, di far fare sport ai propri figli. Altro obiettivo è quello di sburocratizzare le procedure per la costruzione di impianti sportivi “.

Debora Miccio, Responsabile Direzione Commerciale ICSC

“La nostra Banca vuole essere vicina al mondo dello sport, dando consulenza specifica a chi ne ha bisogno. Tanti contatti hanno generato nuovi finanziamenti e la realizzazione progetti di riqualificazione. Siamo davvero orgogliosi di far parte del progetto Sportcity “.

Federico Serra, Presidente dell’Osservatorio permanente sullo sport, l’esercizio fisico e l’attività motoria della Fondazione SportCity

“ Con la senatrice Sbrollini abbiamo lavorato molto in questi anni per lo sviluppo dell’attività motoria nel nostro Paese. Dobbiamo però ancora spingere affinché i nostri giovani si muovano di più ed abbandonino la sedentarietà. Abbiamo la volontà di lanciare un progetto di sport di prossimità che significherebbe permettere a tutti di fare sport. Stiamo aprendo un osservatorio sulle aree più lontane dai centri importanti, paesi montani ed isole minori, circa 4000 comuni a cui il desiderio di garantire l’attività sportiva sul loro territorio“.

Fabio Pagliara, Presidente Fondazione Sportcity

“In passato allo sport italiano è mancata la capacità di fare squadra, la Fondazione Sportcity si propone proprio questo: ottenere grandi risultati, forse inipotizzabili, attraverso la sinergia fra gli stakeholder dei vari territori. Il successo del nostro evento è la capacità di fare le cose in maniera semplice. Vogliamo crescere ancora, dobbiamo far diventare lo Sportcity Day ancora più grande. Dobbiamo trasformare l’evento di un giorno in un evento giornaliero. La scommessa che vogliamo vincere è quella che l’attività sportiva si possa praticare negli spazi urbani nell’arco di tutto l’anno”.

Pierluigi Mossi Assessore allo Sport, mobilità e infrastrutture connesse del Comune di Perugia

“Da amministratori non dobbiamo tutelare solo chi ha talento ma tutti coloro che hanno desiderio e bisogno di fare sport. A Perugia stiamo cercando spazi per poter permettere soprattutto ai bambini di tornare ad occupare le piazze, di poter giocare e fare sport, come facevamo noi alla loro età. Proponiamo attività gratuita per chi ha un Isee inferiore a 20000 Euro “.

Martina Innocenzi, Assessore allo Sport alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Fiuggi

“Fiuggi ha puntato tutto su una nuova idea legata al benessere, all’attività sportiva per i cittadini. Questa la nostra mission che perseguiremo con grande impegno nei prossimi anni. La sinergia con Sportcity ci riempie d’orgoglio e siamo certi che porterà grandi effetti su tuto il nostro territorio “

Daniela Isetti, Assessore allo sport Salsomaggiore

“Siamo in linea con la filosofia della Fondazione Sportcity, dalla sinergia nella nostra città è nato lo Schoolcity Day, dedicato alle scuole elementari nel quale abbiamo fatto il pieno di partecipazione di entusiasmo. Nella terza edizione la manifestazione verrà aperta, a grande richiesta, anche alle scuole medie “.