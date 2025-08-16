Merchandising – L’FC Südtirol (Serie B) svela la terza maglia (stagione 2025/26).

Presentata la terza maglia per la stagione 2025/26. Prima ancora della presentazione ufficiale della casacca da trasferta, l’FC Südtirol (club di Serie B), in collaborazione con lo sponsor tecnico Erreà, ha presentato nei giorni scorsi il “terzo kit”. Il nuovo modello di maglia rappresenta simbolicamente l’unione tra le prestazioni sportive e il valore estetico, sintetizzati in un capo che si distingue sia in campo, sia nel contesto quotidiano.

Il design si ispira alle tendenze contemporanee dello streetwear e incorpora elementi che consentono una transizione immediata dallo stadio alla vita quotidiana. È una maglia che non rappresenta soltanto una parte dell’equipaggiamento sportivo, ma può essere indossata come un vero e proprio statement di stile in strada: ogni giorno, negli incontri con gli amici o come elemento distintivo di un outfit urbano.

Il colore di base è un bianco chiaro, accattivante e luminoso, utilizzato come tela per un gioco di forme e tonalità. Elementi distintivi sono gli inserti turchesi, disposti in strutture geometriche variabili che si estendono quasi sull’intera superficie, conferendo alla maglia un aspetto dinamico ed energico, incarnando lo spirito del moderno streetwear.



Lo stemma societario è posizionato sul lato sinistro del petto, realizzato in una patch speciale che utilizza il negativo con accento turchese, conferendo al logo un effetto contemporaneo. Sul retro del colletto, il monogramma “FCS” si distingue come discreto segno di identità del club. All’interno, un parasudore personalizzato con la scritta “FC Südtirol” aggiunge un tocco distintivo e curato nei dettagli. Il logo Erreà, in antracite scuro, appare sul lato destro del petto e su entrambe le spalle. La stessa tonalità è utilizzata per gli sponsor: al centro del petto il marchio ombrello “Südtirol”, sotto il quale figura il main sponsor Duka. Sulla manica sinistra Alperia, mentre sul retro Racines-Giovo come Back Jersey Sponsor. (fonte: FC Südtirol)