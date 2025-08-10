Marketing – Il Corsport svela la strategia sponsorizzativa di Claudio Lotito.

Secondo quanto riporta il sito online del Corriere dello Sport, Claudio Lotito, presidente della SS Lazio, è a “caccia” di sponsor per la maglia biancoceleste (attualmente senza loghi commerciali, al netto dello sponsor tecnico Mizuno). L’idea guida è presentarsi a Como, per il debutto stagionale (il prossimo 24 agosto), con un nuovo importante main partner (nella foto la nuova divisa gara per la stagione agonistica in arrivo). Possibilmente dell’area fintech, una delle poche in grado, in questo momento, di garantire, al n.1 del club capitolino, introiti commerciali in area 6-10 milioni di euro annui. Ricordiamo che l’ultimo importante sponsor di maglia della Lazio (la piattaforma asiatica Binance, specializzata in acquisto/vendite di crypto e bitcoin) pagò, nel 2022/23 (dopo un primo anno, nel ruolo di premium partner, a 1,5 milioni di euro), ben 30 milioni di euro con un accordo triennale (senza considerare i premi).

“Si ragiona su un introito minimo di 6-7 milioni a stagione sino a un massimo di 10. Ramo tecnologico. Tech company per la precisione“, si legge sul portale del Corsport. Le negoziazioni sono aperte con marchi nel settore della tecnologia, che sviluppano prodotti e servizi legati a software e hardware. È la strada imboccata dalla società biancoceleste, decisa a investire sulla Media Company“.