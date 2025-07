Merchandising – Il Milan lancia sul mercato il nuovo Third Kit per la stagione 2025/26.

Puma e AC Milan hanno ufficializzato oggi il nuovo Third kit per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design audace che trae ispirazione dall’innato senso di stile dei rossoneri.

Il nuovo Third kit è stato progettato per catturare lo spirito della reputazione globale di Milano in ambito moda, design ed eleganza, con una rivisitazione decisa del celebre monogramma “ACM” in una grafica all-over – un chiaro richiamo alle maison di moda che definiscono le strade della città, e un omaggio alla stagione 1995/96, culminata con la vittoria del campionato da parte del Milan.

Il kit, proposto in un brillante sunny yellow con dettagli in deep green, fonde con naturalezza l’heritage calcistico del club con una visione fashion-forward.

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Performance Apparel di Puma, ha dichiarato: “Milano è una città vibrante, conosciuta per essere la casa di alcuni dei pionieri del mondo della moda. Con il Third kit 2025/26, abbiamo voluto abbracciare questa identità, creando un kit che si distingua dalla massa e che attinga allo stile milanese unico. L’inserimento del tradizionale monogramma combina l’heritage di questo Club storico con un tocco moderno e di tendenza che sicuramente colpirà sia i tifosi che i giocatori.”

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare il nostro Third kit durante il Pre-Season Tour – un momento chiave per il club mentre ci prepariamo alla nuova stagione, dentro e fuori dal campo. Il nuovo design audace e i colori – ispirati a kit iconici del nostro passato – testimoniano la capacità unica del club di fondere tradizione e innovazione, stile ed eleganza, performance e classe…”

Il nuovo Third kit è stato ufficialmente presentato oggi ad Hong Kong durante un evento dedicato ai tifosi presso il PUMA Store del KAI TAK SPORTS PARK MALL, nell’ambito del Pre-Season Tour 2025 del Milan nella regione Asia-Pacifico. Il debutto in campo del kit è previsto sabato 26 luglio al KAI TAK SPORTS PARK, in occasione dell’amichevole tra AC Milan e Liverpool, parte dell’Hong Kong Festival of Football.

Il nuovo Third kit 2025/26 di AC Milan è disponibile su Puma.com, negli AC Milan Official Stores e presso selezionati retailer. (fonte: Puma)