Merchandising – Hellas Verona e Joma per il settimo anno insieme.

Hellas Verona FC (Serie A) e lo sponsor tecnico Joma (fornitore del materiale tecnico) hanno presentato nelle ultime ore il nuovo Home Kit 2025/26 che i gialloblù indosseranno per affrontare la settima stagione consecutiva in Serie A.

I gialloblù continueranno a vestire i propri colori rappresentativi e distintivi sulla prima divisa: il giallo e il blu. La maglia blu è caratterizzata da una grafica innovativa di color giallo presente nelle maniche e nella parte inferiore del fronte. Il logo, termo applicato e collocato sul petto, è stato rivisitato in una nuova versione in silicone tridimensionale con i due mastini dell’Hellas in primo piano.

Il modello di maglia 2025/26 presenta un girocollo realizzato in tessuto nella parte posteriore e in costina, e di colore gialloblù nella parte frontale. Nel retro del colletto è presente la scritta “ALÉ VERONA”, mentre nella parte interna risalta la frase “PER SEMPRE GIALLOBLÙ ”. Entrambi i dettagli sono un omaggio al legame che da sempre lega il Club ai propri tifosi e alla città scaligera.

Il pantaloncino è interamente blu, con delle barre laterali gialle. Il crest è lo stesso presente sulla maglia. Il logo dello sponsor tecnico è situato su entrambi i lati, anch’esso in giallo. I calzettoni, anch’essi blu, presentano una barra gialla che riprende la grafica della maglia.