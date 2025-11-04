Tennis – Joma si conferma “Official Outfitter” della Davis Cup Final 8

Alle Davis Cup Final 8 il marchio iberico sarà presente grazie all’abbigliamento Joma fornito allo staff, ai ball boys e ai giudici di linea.

Dal 18 al 23 novembre Bologna ospiterà le finali di Coppa Davis. Si tratta del più grande torneo di tennis annuale a livello di nazionali, con oltre 100 squadre nazionali partecipanti, di cui solo le prime otto si sono qualificate alle Finals. Tra queste vi sono due #JomaTeam: Italia e Spagna si sfideranno a Bologna, con l’obiettivo di conquistare la prestigiosa insalatiera. Inoltre i tennisti Marcel Granollers e Pedro Martínez Portero, entrambi sponsorizzati da Joma, giocheranno per la squadra spagnola.

Questa fase finale del torneo conclude una lunga serie di partite in cui il marchio ha goduto di una forte presenza. Ma ora il suo ruolo si amplifica, diventando ancora una volta “Official Outfitter” per questa fase. Questa partnership porterà raccattapalle, staff e giudici di linea a indossare abbigliamento e calzature Joma alle Final 8 di Bologna.

Per l’occasione, l’azienda spagnola ha selezionato con cura un kit che incorpora le ultime tendenze della moda sportiva, unite alla qualità e alla tecnologia che caratterizzano i prodotti Joma e che puntano a fornire le massime prestazioni nella più grande vetrina del tennis mondiale: la Coppa Davis.

About Joma Sport tennis

Joma Sport è un’azienda spagnola specializzata nella produzione e vendita di articoli sportivi. Dalla sua fondazione da parte di Fructuoso López nel 1965, la sua crescita è stata rapida, rendendola il marchio sportivo spagnolo leader con il più alto volume di vendite al mondo. È anche tra i primi dieci marchi a livello globale. Attualmente opera in oltre 140 paesi e ha otto filiali negli Stati Uniti, Italia, Cina, Regno Unito, Germania, Messico, Panama e Brasile.

Nel settore del tennis, Joma è presente in diversi paesi europei, fornendo abbigliamento, calzature e accessori alle rispettive federazioni nazionali, come la Federazione Tennis Spagnola, la Federazione Italiana Tennis e Padel, la Federazione Tennistica Serba e la Federazione Tennistica Slovacca. Inoltre, negli ultimi anni il marchio ha acquisito sempre maggiore visibilità grazie alla sponsorizzazione di importanti tennisti nazionali e internazionali come Pablo Carreño, Marcel Granollers, Tomáš Macháč, Jessica Bouzas e Katerina Siniaková, tra gli altri.