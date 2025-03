Mercato sponsor in crescita: nel 2025 superato il tetto dei 117,1 mld di dollari (ChainOn)

Nel 2025, il mercato globale delle sponsorizzazioni raggiungerà un valore complessivo di $ 117,1 mld, con una crescita del 10%: è quanto emerge dall’Indagine Predittiva – “The future of sponsorship in the next year“,realizzata ChainOn, il marketplace internazionale delle sponsorizzazioni e StageUp, società di ricerca e consulenza specializzata anche in media analysis e valutazioni di sponsorizzazioni.

Il mercato globale della pubblicità, invece, nel 2024 è arrivato a $ 1.040 mld, spinto da eventi internazionali come le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio e, per il 2025, si prevede il raggiungimento dei $ 1.120 mld, con una crescita nominale del 7,7%.

Una foto recente di Giovanni Palazzi (Presidente di StageUp)

“L’Indagine Predittiva “The future of sponsorship in the next year”, giunta alla sua 24° edizione, con un forte impegno del team di ricerca, ha allargato la sua prospettiva da italiana e globale grazie ad un approccio che miscela innovazione e metodologie di ricerca consolidate negli anni” – evidenzia Giovanni Palazzi, CEO e Founder di ChainOn – “Abbiamo scelto di percorrere questa strada per la richiesta dei nostri clienti e per la volontà sia di ChainOn che di StageUp di accelerare sull’internazionalizzazione posizionandosi come aziende internazionali nel mercato delle sponsorizzazioni”.