Fineco ancora al fianco del Cesena FC (Serie B)

La banca, che, nel 2024, ha festeggiato i venticinque anni di attività, si conferma per la terza stagione tra gli “Official Partner” del club bianconero

Anche nel campionato di Serie BKT Fineco si è confermata al fianco del Cesena FC in qualità di Official Partner. Prosegue così per la terza stagione di fila la relazione tra il club bianconero e la banca nata digitale, che nel 2024 ha festeggiato i venticinque anni di attività.

Oltre ad aver accresciuto la comunicazione a bordocampo, Fineco ha conservato uno degli esclusivi sky box dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, abbinando così l’esperienza del match day ad un’attività di PR con prospect e clienti.

“Consideriamo una ricchezza il legame con il territorio – ha commentato Vincenzo Borchia, Area Manager di Fineco per Romagna e Marche – e per questa ragione siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno al fianco del Cesena FC per il terzo anno consecutivo. Dal nostro punto di vista, supportare lo sport significa investire in un patrimonio che è anche culturale, perché promuove valori come il rispetto per l’avversario e la spinta al continuo miglioramento che sono alla base di ogni progresso, economico e sociale”.

Fineco (www.fineco.it) è una delle più importanti banche FinTech in Europa, con un modello di business unico che combina le migliori piattaforme con uno dei più importanti network di consulenti finanziari in Italia. Fineco è tra i principali operatori nel Private Banking del Paese, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. A Cesena è presente con un team di otto consulenti finanziari, operativi nel Fineco Center di viale Guglielmo Marconi 438.