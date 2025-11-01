MelBet rinnova la partnership con la Juventus: focus su espansione globale e engagement dei fan

MelBet Partners & Affiliates (Melbet è un marchio di betting con base in Ghana – nella foto in primo piano il logo aziendale) ha annunciato il rinnovo della partnership con la Juventus, proseguendo una collaborazione strategica che unisce uno dei brand più dinamici dell’iGaming a uno dei club calcistici più prestigiosi del mondo.

L’accordo punta a rafforzare la visibilità internazionale di MelBet, con particolare attenzione ai mercati del Medio Oriente e dell’Africa (di cui sarà “regional betting partner”), e a sviluppare nuove opportunità di contenuto e coinvolgimento per i fan.

Secondo l’azienda, il rinnovo rappresenta un segnale di fiducia e continuità nel posizionamento del marchio nel competitivo mercato dell’iGaming. Grazie all’associazione con la Juventus, i partner affiliati potranno beneficiare di un aumento del tasso di engagement, di una più rapida attivazione del pubblico e di un potenziamento delle strategie di marketing basate sull’immagine del club.

Per celebrare l’accordo, MelBet lancerà campagne esclusive e un giveaway che metterà in palio 18 biglietti per le partite della Juventus e tour VIP dell’Allianz Stadium. È prevista anche un’intervista speciale con Andrea Barzagli, legend bianconera e campione del mondo, dedicata ai valori e alla cultura interna del club.

L’intesa conferma la crescente integrazione tra sport e gaming digitale, un settore in cui partnership di alto profilo rappresentano leve sempre più centrali per l’espansione dei brand e la fidelizzazione dei tifosi.