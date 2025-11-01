Marketing – L’AC Milan annuncia una nuova partnership con SureWin in Asia.

SureWin entra nella famiglia rossonera come “Official Regional Online Casino Partner” per l’Asia.

L’AC Milan ha annunciato una nuova partnership con SureWin, uno dei casinò online più apprezzati in Asia, che entra ufficialmente a far parte della famiglia rossonera in qualità di “Official Regional Online Casino Partner” per l’Asia.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita globale del club, rafforzando ulteriormente il legame con il continente asiatico – casa di milioni di appassionati tifosi rossoneri. Sfruttando il successo del Pre-Season Tour 2025 a Singapore e Hong Kong, durante il quale la Prima Squadra Maschile ha avuto modo di interagire direttamente con i sostenitori della regione, la partnership aprirà nuove opportunità di coinvolgimento per i fan.

La collaborazione darà vita a iniziative esclusive, attività creative dedicate ai tifosi e contenuti congiunti, rafforzando il legame del club con la propria community asiatica e offrendo ai supporter l’opportunità di vivere da vicino lo spirito rossonero.