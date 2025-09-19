Media – Ligue 1+ cresce a livello internazionale e sbarca sul mercato italiano.



A partire da oggi (19 settembre), la Ligue 1 McDonald’s sarà disponibile in Italia tramite Ligue 1+, dopo il lancio di successo in Francia e l’analoga espansione già avvenuta nel Regno Unito, e in Irlanda, nel 2024. Attraverso Ligue 1+, LFP Media offrirà a tutti i tifosi in Italia tutte le partite in diretta della Ligue 1, campionato già trasmesso su Sky Italia.

La piattaforma proporrà, inoltre, numerosi contenuti originali e diverse novità che verranno svelate durante la stagione. Per il suo sviluppo, LFP Media si è affidata ad uno dei leader del mercato, Endeavor Streaming (che fa parte del gruppo Deltatre).

Il messaggio pubblicitario di Ligue 1+ al debutto in Italia

Considerata la passione dell’Italia per il calcio, e la presenza nella penisola di una consistente comunità francese, l’esordio rappresenterà un passo importante per la lega francese. I tifosi in Italia avranno ora l’opportunità di seguire i campioni d’Europa in carica del PSG, oltre ad alcuni dei migliori talenti del calcio mondiale: la lega conta, infatti, sette membri della nazionale francese che ha conquistato la Coppa del Mondo 2018, tra cui giocatori come Paul Pogba (AS Monaco), Olivier Giroud (LOSC Lille) e Florian Thauvin (RC Lens), già noti ai tifosi italiani per le loro recenti esperienze in Serie A.



Ligue 1+ si presenta subito con la partita dell’anno in Ligue 1 McDonald’s, le Classique. Domenica sera al Vélodrome di Marsiglia, l’Olympique de Marseille allenata da Roberto De Zerbi, riceve il Paris Saint-Germain, guidato dall’ex allenatore della Roma, Luis Enrique. Un grande spettacolo da seguire comodamente da casa in diretta sulla piattaforma Ligue 1+.

Ligue 1+ sarà disponibile a 9,99 € al mese su web, dispositivi mobili e su tutte le principali applicazioni per smart TV, con ulteriori modalità di accesso che verranno annunciate al più presto. Fino alla fine del mese sarà attiva un’offerta speciale che consentirà ai tifosi di acquistare un abbonamento stagionale al prezzo di 59,99 €.

