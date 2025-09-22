Angelico si conferma “fashion partner” del Torino FC.

Il Torino Football Club ha annunciato che Angelico sarà Fashion Partner per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027.

Fondata nel 1959 nel cuore del distretto tessile biellese, Angelico nasce come lanificio artigianale e, in pochi anni, si afferma come una realtà industriale d’eccellenza nel panorama tessile italiano con un posizionamento competitivo che coniuga qualità dei tessuti, stile raffinato e sensibilità per la moda contemporanea.

Alberto Angelico, Amministratore Delegato Lanificio Angelico “Quando il Torino FC ci ha prospettato la possibilità di tornare ad essere Fashion Partner del Club, non abbiamo esitato: non è solo una questione di marketing, ma anche di cuore. La cosa che più mi ha fatto piacere è stata vedere come lo Staff del Toro, ricordasse con affetto il nostro marchio e i nostri prodotti. Per questa stagione abbiamo studiato un capospalla stretch che dia l’aspetto formale di un abito e il comfort di una tuta, un connubio che riteniamo essere vincente per una realtà sportiva in cui comfort ed eleganza vanno di pari passo.”

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale Torino FC: “Questa partnership con Angelico rappresenta un incontro naturale tra due realtà che condividono le stesse radici piemontesi e la stessa passione. Per il Torino è motivo di orgoglio poter collaborare con un marchio che, da Biella, porta nel mondo la qualità e lo stile del nostro territorio.” (fonte: Torino FC)