Marcel Vulpis: “Mi hanno replicato il profilo Instagram, con l’obiettivo di intercettare utenti e proporre investimenti provando a sfruttare la mia credibilità/notorietà. Non aderite in alcun modo e segnalate il secondo profilo, come fake, su tutte le piattaforme”.

“Da questa mattina ricevo segnalazioni da amici ed utenti, per il momento solo iscritti ad Instagram, relativamente ad un profilo “fake” (con le mie stesse info di bio e la mia foto) praticamente identico al profilo ufficiale. Invito tutti gli amici/utenti non solo a non aderire alla richiesta di amicizia, ma a procedere alla segnalazione per bloccarlo definitivamente. Questo faker è sicuramente un truffatore che vuole carpire la buona fede delle persone a me vicine giocando sulla ambiguità di questo secondo profilo falso. Non aderite ad alcuna proposta di alcun tipo. Non sono chiaramente io e non ho mai proposto beni o servizi nella mia vita, figuriamoci poi di natura finanziaria. Mi segnalano altresì che, sempre questo impostore (presumo straniero), interessato a rubarmi l’identità digitale, si sarebbe iscritto anche su Threads, dove, tra l’altro, non ho alcun profilo personale, perchè non ho mai usato questa piattaforma social. Anche in questo caso non sono io. Bannatelo in tutti modi: è chiaramente un impostore con una precisa strategia: chiedervi soldi per poi sparire.

L’unico profilo ufficiale del sottoscritto su Instagram è questo: https://www.instagram.com/marcelvulpis/ (visibile anche nello screenshot in primo piano come immagine)” – lo dichiara il giornalista Marcel Vulpis (nella foto in primo piano).