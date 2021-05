MARSEILLE IN THE BLOOD: PUMA E L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE SVELANO IL NUOVO HOME KIT 21/22

Puma presenta oggi il nuovo Home kit dell’Olympique de Marseille 21/22 che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili. Il nuovo kit celebra un periodo decisivo per la storia del club, quello in cui il Marseille ha ottenuto la vittoria europea sul palcoscenico più grande di tutti.

I colori del Marseille scorrono nelle vene dei tifosi del club. Per tutta la vita condividono una passione viscerale in grado di animare la città e ispirare i giocatori. Uno spirito davvero speciale quello che fa dell’Olympique de Marseille un club unico che continua a reinventarsi. Nel corso della storia, tutte le grandi squadre sono state guidate da una vitalità interiore in grado di fare la differenza. La nuova maglia rappresenta un collegamento tra il glorioso passato e il promettente futuro.

La nuova maglia bianca reinterpreta lo scollo a “V” che era in voga in passato, mentre le strisce blu sulla maglia aggiungono un tocco di modernità. I pannelli blu sui lati della maglia si uniscono al design a strisce presente sulle maniche. Lo stemma della città è posizionato sul petto per onorare il patrimonio e la storia del Marseille.

La nuova maglia Home dell’Olympique de Marseille combina il 100% di poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione dryCELL di Puma per garantire vestibilità e mobilità senza compromessi, mantenendo la pelle sempre asciutta e con il massimo comfort. La maglia integra una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità.

Il nuovo Home kit dell’Olympique de Marseille sarà disponibile, a partire dal 17 maggio, online ai siti Puma.com e om.fr, nei Puma Store, negli official store Olympique de Marseille e presso selezionati retailer.