INTER, BAIN CAPITAL GARANTIREBBE UN PRESTITO DI  270 MILIONI

(di Lorenzo Di Nubila) – Procedono le trattative in casa FC Inter per ottenere il finanziamento da circa 250 milioni di euro per saldare le pendenze arretrate e quelle obbligatorie da qui a fine stagione. Secondo Il Sole 24 Ore, infatti, le trattative starebbero continuando in questi giorni.

Restano due investitori a dialogare con Suning in modo da strutturare il maxi-prestito: Bain Capital Credit e Oaktree. I primi sono una società statunitense di investimento con sede a Boston, nel Massachusetts. È specializzata in acquisizioni, private equity, venture capital, credito, public equity, immobiliare. Investe in una vasta gamma di settori industriali e aree geografiche; mentre la Oaktree Capital Management è una società di gestione patrimoniale globale americana specializzata in strategie di investimento alternative. È il più grande investitore in titoli distressed al mondo ed è uno dei maggiori investitori nel credito al mondo.

La struttura di Bain Capital Credit prevederebbe un prestito più elevato pari, quindi, a 270 milioni, mentre quella prevista da Oaktree punterebbe a un finanziamento di più ridotte dimensioni. Proprio Bain Capital Credit, secondo le indiscrezioni, avrebbe deciso di affidare un doppio incarico ai consulenti di Lazard e di Mediobanca, per valutare alcuni aspetti tecnici della struttura. Sul fronte Oaktree, c’è invece da dire che l’investitore californiano è anche tra i maggiori sottoscrittori del bond Inter con scadenza 2022 e quindi la sua proposta avrebbe un perimetro allargato anche al rifinanziamento del bond.