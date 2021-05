Samsung nuovo official partner della Federcalcio

Samsung Electronics Italia è ‘Official Partner’ della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’accordo, annunciato oggi ufficialmente presso la Smart Home del Samsung District a Milano, prosegue nella missione del brand di sostenere il talento e il mondo dello sport e di offrire ai consumatori esperienze di intrattenimento immersive ed indimenticabili.

La collaborazione, che si estenderà fino al 30 gennaio 2022, nasce dalla condivisione di valori comuni tra le due realtà, entrambe fortemente impegnate nell’innovazione, nella valorizzazione dei talenti e nella creazione, grazie alla tecnologia, di nuove modalità di vivere il mondo dello sport e dell’entertainment legato ai grandi eventi. In questa direzione, Samsung continua il suo percorso iniziato da tempo nel mondo del calcio, accompagnando i team delle Nazionali italiane e la grande comunità dei tifosi azzurri nelle prossime entusiasmanti competizioni e sfide che li vedranno protagonisti.

“La partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha per noi un grande valore nel rilanciare e sostenere la passione e l’innovazione nel mondo dello sport, di cui condividiamo i valori e i principi più virtuosi, impegno, spirito di squadra, fair play, che in un periodo complesso come quello attuale assumono una rilevanza ancora più significativa per le persone”, ha dichiarato Alex Lim, Presidente di Samsung Electronics Italia. “Vogliamo amplificare le passioni e rendere accessibili a tutti i tifosi azzurri e agli appassionati di calcio i momenti magici di queste attesissime competizioni, creando una relazione personale e unica tra brand e consumatori grazie alla nostra innovazione e ai nostri prodotti di ultima generazione che sono in grado di trasformare completamente l’esperienza quotidiana di ognuno di noi”.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Samsung tra i partner delle Nazionali italiane di calcio perché insieme potremo sviluppare nuove soluzioni per rendere il nostro sport e la sua fruizione uno spettacolo ancor più emozionante”, ha affermato Gabriele Gravina, Presidente della FIGC. “La Federazione è impegnata nel campo dell’innovazione e, dopo aver sposato il progetto giovani in maglia azzurra, sta accelerando sulle riforme per rendere il nostro sistema sempre più moderno e sostenibile. Vogliamo consolidare e ricambiare il ritrovato affetto di milioni di tifosi verso le Nazionali con sempre nuove iniziative ed opportunità”.

L’impegno di Samsung nel promuovere le attività dello sport nazionale per eccellenza del nostro Paese si traduce anche nel creare attività di marketing per offrire un valore aggiunto ai consumatori, che sceglieranno di acquistare le tecnologie Samsung per vivere l’esperienza calcistica in modo emozionale a 360°. L’accordo con la FIGC prevede, infatti, diverse iniziative promozionali dedicate a tutti i tifosi italiani, che abbinano all’acquisto di molti prodotti Samsung a premi e vantaggi, per un’offerta ancora più ricca e conveniente. (fonte: FIGC)