Marketing – Valdo si rinconferma “official wine supplier” della AS Roma.

Valdo Spumanti e l’AS Roma annunciano il rinnovo della loro partnership, confermando un connubio tra due eccellenze italiane che condividono valori di passione, impegno e autenticità.

La storica casa spumantistica di Valdobbiadene prosegue così il percorso iniziato nel 2022, quando è entrata a far parte dei fornitori ufficiali del club giallorosso in qualità di Official Wine Supplier. Un cammino che continuerà anche nel 2026, anno in cui Valdo celebrerà il proprio centenario, mentre l’AS Roma festeggerà il suo nel 2027.

La rinnovata collaborazione nasce dalla condivisione di valori profondi: storia, passione, spirito di squadra, innovazione e costante ricerca dell’eccellenza. Valdo interpreta questi principi attraverso la propria tradizione enologica e la capacità di innovare nelr ispetto della cultura vitivinicola del territorio di Valdobbiadene, mentre l’AS Roma li esprime sul campo con energia e ambizione.

Leader del Prosecco Superiore DOCG e riconosciuta per ben cinque volte come Miglior Produttore di Spumanti d’Italia dal prestigioso Berliner Wine Trophy, Valdo rappresenta un’eccellenza nazionale guidata da tre generazioni della Famiglia Bolla.

L’azienda ha saputo unire alla passione per il vino una visione imprenditoriale dinamica e lungimirante che l’ha portata a essere presente in oltre 60 Paesi, con un ruolo di ambasciatrice nel mondo della cultura del Prosecco e dello stile di vita italiano.

Nel corso di questi tre anni, Valdo ha accompagnato l’AS Roma offrendo i propri spumanti ed i vini della sua tenuta friulana i Magredi nell’area hospitality dello Stadio Olimpico contribuendo a rendere ogni partita un’esperienza di convivialità e autentico lifestyle italiano.

Agli ospiti dell’area riservata viene offerta la degustazione dello spumante Cuvée di Boj Brut, proveniente dalle colline di Valdobbiadene, cuore della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), la zona più vocata alla produzione del Prosecco Superiore, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Con il rinnovo della partnership, Valdo continuerà ad accompagnare la squadra giallorossa in una nuova stagione.