ETF Solana battono Bitcoin: la liquidità di BTC si sta spostando su SOL?

Gli ETF spot su Solana incassano 284 milioni di dollari in pochi giorni, mentre Bitcoin ed Ethereum registrano deflussi, segnalando una rotazione istituzionale verso le altcoin. Intanto Bitcoin Hyper (HYPER) raccoglie oltre 26 milioni in prevendita.

Il mercato delle criptovalute sta assistendo a una divergenza spettacolare che potrebbe segnalare un cambiamento strutturale nei flussi di capitale istituzionale. Nei primi sei giorni di negoziazione, i nuovi ETF spot su Solana (come $BSOL di Bitwise) hanno attirato la cifra impressionante di 284 milioni di dollari di afflussi netti. Questo debutto fulmineo è avvenuto in un contesto di mercato ostile, nello stesso periodo in cui i fondi ETF su Bitcoin hanno subito deflussi per 1,7 miliardi di dollari e quelli su Ethereum hanno perso 473 milioni di dollari.

Questa netta contrapposizione, avvenuta nonostante i venti contrari a livello macroeconomico (come la posizione aggressiva della Fed), pone una domanda cruciale: stiamo assistendo a una vera e propria rotazione strategica del capitale istituzionale verso le altcoin di nuova generazione, o si tratta semplicemente dell’entusiasmo temporaneo che accompagna il lancio di un nuovo prodotto?

La meccanica di una dislocazione: Solana brilla, Bitcoin ed Ethereum soffrono

I dati analizzati su base giornaliera confermano che non si è trattato di un evento isolato. Fino al 4 novembre, mentre il sentiment si inaspriva, gli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum hanno registrato deflussi quasi costanti.

Al contrario, i nuovi fondi su Solana hanno mantenuto flussi positivi ininterrotti in ogni singola giornata di negoziazione dal loro debutto. L’ultimo report settimanale di CoinShares conferma questa tendenza a livello globale: Solana ha incassato 421 milioni di dollari, la sua seconda settimana migliore di sempre, trainata esclusivamente dai lanci negli Stati Uniti. L’impatto di questa dinamica è meccanico e profondo:

I rimborsi sostenuti da Bitcoin ed Ethereum riducono la domanda giornaliera per i token sottostanti e diminuiscono la loro quota di mercato negli AUM (Asset Under Management) totali degli ETF crypto.

per i token sottostanti e diminuiscono la loro quota di mercato negli AUM (Asset Under Management) totali degli ETF crypto. Le creazioni persistenti negli ETF su Solana riducono il flottante disponibile (l’offerta negoziabile) di SOL e aumentano la sua liquidità sui mercati secondari.

Se questa cadenza dovesse persistere per settimane, costringerebbe i costruttori di indici, gli allocatori e i market maker a ricalibrare le loro esposizioni e inventari verso Solana, amplificando ulteriormente la sua performance relativa.

Entusiasmo del lancio o domanda reale?

L’obiezione più ovvia è che questi numeri siano gonfiati dall’entusiasmo e dal capitale “seed” (iniziale) legato al lancio. I primi tre giorni hanno prodotto risultati insolitamente solidi, prima che il ritmo rallentasse.

Tuttavia, diversi segnali indicano che si tratta di una domanda reale. Eric Balchunas di Bloomberg ha notato che $BSOL di Bitwise ha attirato 417 milioni di dollari in flussi settimanali, classificandosi al 16° posto tra tutti gli ETF statunitensi (non solo crypto) per afflussi in quella settimana. In modo significativo, $BSOL ha superato persino l’IBIT di BlackRock, che ha registrato una rara settimana negativa.

Questo suggerisce che la domanda per Solana è robusta e indipendente. Gli allocatori istituzionali, dotati di nuovi mandati di investimento, non hanno aspettato che Bitcoin o Ethereum si stabilizzassero, ma hanno colto l’opportunità di diversificare immediatamente su un asset con una narrativa tecnologica forte (velocità, basse commissioni e staking).

Bitcoin Hyper ($HYPER): il nuovo Layer 2 di Bitcoin

L’adozione istituzionale di Solana ha dimostrato che il mercato premia le prestazioni ad alta velocità. Bitcoin Hyper ($HYPER) parte da questa premessa per affrontare la sfida più grande del settore: rendere produttivi i 2,5 trilioni di dollari di capitale “dormiente” di Bitcoin. Questo innovativo progetto Layer-2, infatti, non è un’altra altcoin come le atre, ma si presenta come un’espansione funzionale di Bitcoin.

Utilizzando un’architettura ibrida che combina la Solana Virtual Machine (SVM) per la programmabilità e l’elaborazione parallela, con la sicurezza crittografica degli ZK-Rollups, Bitcoin Hyper mira a dotare Bitcoin di ciò che gli manca: transazioni scalabili e un ecosistema DeFi nativo.

Il mercato ha convalidato la visione del progetto. Infatti, la prevendita del token HYPER ha già raccolto oltre 26 milioni di dollari, al prezzo attuale di 0,013235 dollari per token. Tuttavia, questo prezzo speciale valido soltanto durante la ICO di Bitcoin Hyper, subirà degli aumenti programmati nelle prossime fasi della prevendita e, secondo gli analisti, è destinato a salire dopo il lancio del token sugli exchange.

Partecipando alla prevendita di Bitcoin Hyper, gli investitori non stanno solo acquistando un token, ma stanno finanziando l’infrastruttura necessaria per la prossima evoluzione di Bitcoin. Con un APY di staking del 47% che premia la detenzione a lungo termine, HYPER attira capitali focalizzati sulla crescita tecnologica fondamentale, piuttosto che sulla semplice speculazione.

