Ciclismo – Iris ottiene i diritti media internazionali del Giro.

Secondo quanto riporta Sportbusiness.com, IRIS Sport Media si occuperà della distribuzione dei diritti media internazionali del Giro d’Italia di ciclismo a partire dal 2026, sostituendo IMG in un accordo a lungo termine con RCS Sport. Si prevede inoltre che l’accordo riguarderà l’intero portafoglio ciclistico di RCS – tra cui UAE Tour, Strade Bianche, Milano-Sanremo e Il Lombardia – e rappresenterà uno dei suoi contratti di più alto profilo fino ad oggi. Sempre Iris Sport Media è recentemente entrato nel campo dei diritti tv all’estero del calcio di Serie B.