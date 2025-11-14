Marketing – UEFA e Coca-Cola rinnovano la partnership per EURO 2028.

UEFA e Coca-Cola hanno annunciato congiuntamente il rinnovo della loro storica partnership, che porterà il brand di bevande a essere sponsor globale ufficiale e unico fornitore di bevande analcoliche di UEFA EURO 2028. La collaborazione, iniziata nel 1988 e giunta alla sua undicesima edizione consecutiva, garantirà a Coca-Cola diritti esclusivi di mescita nei nove stadi ospitanti, oltre alla presenza nelle fan zone, nei fan village e nelle grafiche LED a bordo campo.

Durante il torneo i tifosi potranno scegliere tra un’ampia gamma di prodotti. Sia UEFA che Coca-Cola hanno sottolineato come questa partnership miri a creare esperienze più coinvolgenti per i fan, celebrando 40 anni di collaborazione proprio nel 2028.